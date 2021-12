Jorge Javier se salta el guion y señala a 'MasterChef' al recordar a Verónica Forqué: "Todos lo sabemos"

El pasado lunes, 13 de diciembre, la Policía Nacional ha halló el cadáver de Verónica Forqué en su domicilio. Tal y como se ha comunicado, la actriz decidió quitarse la vida en su vivienda a los 66 años. La última polémica aparición televisiva de la artista fue en 'MasterChef Celebrity', talent de La 1 en la que se quedó a las puertas de la final. Por este motivo, muchos han citado a este programa de cocina a la hora de preguntarse el motivo por el que la actriz habría decidido decir adiós.

Desde entonces, el espacio de TVE se encuentra en el punto de mira. Incluso, el pasado jueves, el Consejo de Administración aprobó la realización de una auditoría para controlar todos los costes de producción y controlar la parte más de reality del programa. Esto se debe a que muchos acusan al concurso del fallecimiento de Forqué, dado que creen que ejercen demasiada presión sobre los concursantes.

Este tema ha dado mucho que hablar y, para sorpresa de todos, el último en pronunciarse al respecto ha sido Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame'. Sus palabras han resultado ser muy llamativas para sus compañeros, dado que el presentador siempre se ha mostrado muy crítico con el formato. Hace unos meses, ya hablo sobre el talent cuando decidieron fichar a Victoria Abril para su edición Celebrity a pesar de sus declaraciones negacionistas contra el coronavirus.





"Siempre se está buscando un culpable"



No obstante, esta vez ha salido en defensa del concurso y se ha mostrado contrario a todos lo que consideran que el programa de La 1 tenía que haberse percatado de la situación para evitar que el concurso afectara al estado de salud de Forqué y así evitar su muerte. "A toro pasado es muy fácil decir que no estaba bien o que se le notaba a la legua", comenzaba diciendo el presentador.

"También es verdad que en un programa de televisión, y todos lo sabemos, se trabaja con perfiles muy específicos y muy sensibles. Estamos trabajando continuamente con emociones y personas muy especiales, porque si no, la gente no vería la televisión", señalaba el comunicador tras reconocer que, en ocasiones, "surgen elementos que no controlas".

"Siempre se está buscando un culpable, pero entiendo que si el programa hubiera detectado algo mínimamente peligroso, lo hubiera cortado", aseguraba el conductor del espacio de Telecinco en defensa de 'MasterChef'. "Esto de presentar a los programas de televisión como elementos crueles y sanguinarios… Estos programas, o se tratan con personalidades especiales o no tienen ninguna gracia", agregaba sobre el espacio producido por Shine Iberia tras aclarar que le actriz estaba trabajando en una serie junto a la misma productora.