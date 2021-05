Jorge Javier sigue su estrategia MasterChef y habla claro sobre lo que pasa en Eurovisión: "Los maltratan"

Jorge Javier Vázquez es uno de los rostros más mediáticos de la televisión actual en nuestro país. Es precisamente por ello por lo que sus opiniones sobre otros programas de televisión de gran éxito siempre son escuchadas. Hace unas semanas Jorge Javier trazó lo que se podría conocer como estrategia MasterChef, revelando algunas de las confesiones que exconcursantes famosos le habrían hecho.

Este ha sido el caso con Eurovisión, donde Vázquez no ha dudado en revelar algunas de las cosas que le han llegado a decir antiguos representantes españoles.

Jorge Javier Vázquez, contra Eurovisión: "Los maltratan"

En concreto, uno de los blancos del presentador de 'Sálvame' ha sido el grupo conocido como 'eurofans', o lo que es lo mismo, los seguidores más acérrimos del concurso. "Son súper talibanes", ha cargado Jorge Javier contra ellos. "Yo siempre digo que no hay nada peor que un fan, y con los 'eurofans' pasa igual", argumentaba.





La actitud que los seguidores tendrían con el concurso ha sido uno de los motivos por los que Jorge Javier se ha mostrado más vehemente: "Son pesadísimos con los artistas que van". Tras esto, el presentador de Mediaset confesó algunas de las actuaciones que los 'eurofans estarían llevando a cabo. "Los maltratan y los obligan a seguir sus dictámenes", ha dicho en referencia al artista que cada edición debe representar a España y someterse a los dictámenes de los seguidores de Eurovisión.

Pero es que Jorge Javier, no lo suficientemente satisfecho, insistió en que si los cantantes españoles "no siguen lo que ellos dicen, los maltratan y humillan", contaba. "Alguno que ha ido me han contado que han acabado hasta el moño de las obligaciones de la servidumbre", ha confesado finalmente, apuntando a una estrategia que ya utilizó dejando entrever que desde MasterChef Celebrity también se habrían puesto en contacto con él.

Jorge Javier y su estrategia contra MasterChef, como precedente

El presentador de 'Sálvame' ha sido muy duro con Eurovisión, concurso del que ha llegado a decir "no me interesa nada" y tras lo que ha recordado que "la última quedada que hice para verlo fue cuando Rosa", en la primera etapa de OT. Su incompresióin era manifiesta: "No entiendo cómo los jóvenes se han enganchado a esto, cuando nosotros éramos pequeños era la caspa", ha cargado contra un concurso que no ha sido el primero en ser blanco de sus críticas.

MasterChef sufrió el señalamiento del presentador de Telecinco. Este cargó contra el espacio de Televisión Española. "Me gustaría que muchas de las personas que han ido a trabajar a 'Masterchef', conocidas, explicara cuál ha sido su experiencia y en qué situaciones límite se les ha colocado para que luego den juego en el programa", comenzó el conductor de 'Sálvame', quien contó con el apoyo de sus compañeros al pronunciar estas palabras.





"Porque vamos. Hombre claro, es un show. Si todos hablaran de cómo es la vida detrás de las cámaras...", siguió. A continuación, Jorge Javier añadió: "Ahora saldrán los actores, tipo Tamara Falcó. "No pues a mí me fue muy bien y no quiero AstraZeneca". Pero vamos, yo que hablado con un montón de gente, de esta sincera, que te dicen: "Programa blanco". Tururú"", concluyó.

