Jorge Javier interrumpe 'Sálvame' para cargar contra Toni Cantó: "Qué tontada es esa"

Desde hace unas semanas, Toni Cantó ha acaparado todos los medios de comunicación y se ha convertido en el objetivo de las críticas. Esto se ha disparado a raíz del fichaje del político por Isabel Díaz Ayuso como director de la Oficina del Español en la Comunidad de Madrid. Muchos personajes televisivos como Joaquín Prat, Vicente Vallés y Pablo Motos se mostraron muy críticos con Ayuso y Cantó por esto. No obstante, otra polémica que rodea al también actor ha despertado las reacciones de muchos intérpretes y cómicos.

“Es obvio que hay territorios donde por hacer teatro en español ya no puedes entrar, como en Cataluña. Yo hace años que no puedo trabajar allí por hacer teatro en español, y les pasa a muchísimas compañías y es un retroceso brutal. Si te significas políticamente en este país pagas un precio, y yo se que hay sitios donde no voy a poder ir y me parece una autentica vergüenza. Si los artistas son castigados por esto, se consigue una sociedad cada vez más limitada”, decía Cantó en una entrevista para El Español.

Estas llamativas declaraciones volvieron ha hacerse virales y revolucionaron las redes sociales. Tanto que muchos compañeros de profesión no han dudado en responder a estos comentarios del políticos. “Igual he hecho más de 300 actuaciones en Cataluña, no solo en castellano, sino con mi acento andaluz, y la gente siempre me ha recibido encantada y con mucho cariño. Así que, señor Georgie Dann, hágame el favor, por favor”, escribía Dani Rovira.

"No, chato: yo he trabajado en teatro en Cataluña hablando en castellano tanto como he querido, haciendo obras, shows de Impro y standup. No te contratan porque ERES MÁS MALO QUE LA DROGA", decía por su lado Ana Morgade.

A estos actores se ha sumado Jorge Javier Vázquez.









"Te quiero decir una coa de Toni Cantó"

Fue entonces cuando el conductor del espacio de Telecinco salió del plató para informar a sus seguidores de las fechas de la gira que protagoniza con su obra de teatro. Tras dar a conocer los eventos, el presentador se paro en seco y aprovechó para cargar contra Toni Cantó. "Y luego te quiero decir una coa de Toni Cantó", decía entonces el presentador al director del programa.

Sin embargo, Jorge Javier se decantó por interrumpir el espacio y decirlo durante la emisión en directo. “Me extraña que diga que él no va a actuar en Cataluña porque no hay teatro en español cuando yo voy al Tívoli, del 23 al 25 en Barcelona, y yo la función la hago en castellano. Vamos yo las tres obras que he hecho las he llevado a Barcelona”, señalaba el comunicador.

"Tú eres la excepción", bromeaba Rafa Mora. "¿Pero qué voy a ser la excepción? Si ha salido hasta Dani Rovira, Pepón Nieto, Ana Morgade, Lolita...", reaccionaba el presentador. "Pero, por favor ¿Pero qué tontada es esa de Toni Cantó? ¡Es una bobada como la copa de un pino! Pero vamos“, zanjaba el presentador de Telecinco.