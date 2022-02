Jorge Javier impacta con su cambio físico en Sálvame y se preocupa por su estado de salud: "No sé qué me pasa"

Este martes, Jorge Javier Vázquez ha vuelto a ponerse al frente de ‘Sálvame’. No obstante, lo ha hecho con un cambio físico que ha sorprendido a sus compañeros presentes en el plató. Tal y como ha explicado el presentador, se ha despertado con los ojos hinchados y no sabe el motivo, por lo que está preocupado.

"Quería decir algo, tengo que explicar esto”, cortaba el presentador el espacio presentado por Terelu Campos y María Patiño. “Es que me he levantado así… Y mira que ojos… Pero, claro. El deber es el deber…No sé qué me ha pasado, me he levantado así de hinchado. He venido arrastrándome, pero lo he hecho por ustedes", comenzaba explicando en Sálvame Lemon Tea, aparentemente preocupado al no saber que le ha pasado.

“Esperamos que de aquí a la noche esto se vaya bajando”, declaraba el presentador. “Aunque a lo mejor va a peor. Otro motivo para ver el programa”, bromeaba, haciendo referencia al estreno de ‘Montealto’, espacio protagonizado por Rocío Carrasco que también presenta. El conductor del espacio de Telecinco se mostró muy preocupado por la inflamación, por lo que la dirección del programa le ha dejado seguir haciendo su trabajo con pepino en los ojos para bajar la hinchazón.





"Un remedio muy bueno para bajar las ojeras"



“Me he puesto así los ojos porque son tendencia en Broadway, los ojos así achinaditos”, bromeaba el presentador. Acto seguido, un miembro del equipo entraba en plató para colocar a Vázquez pepino en los ojos. “¿Es la hora del pepino Jorge?”, preguntaba Belén Esteban. “Es que me ha dicho David que este es un remedio muy bueno para bajar las ojeras”, se justificaba el presentador, mientras seguía informando desde su silla sobre la reciente ruptura de Anabel Pantoja con Omar Sánchez.

“Perdón que me quite el pepino, eh”, decía entonces el comunicador, dado que necesitaba intervenir ante este polémica separación: “Pero ¿Quién está diciendo que ya se sabía?”. “Chabelita ha dicho que todos pensaban que pasaba algo”, decía Kiko Hernández. “Porque estaba muy nerviosa en la boda”, apuntaba Rafa Mora.

Fue entonces cuando Laura Fa señaló que parece que la crisis de la pareja ya estaba ahí cuando ‘el Negro’ participó en ‘Supervivientes’, dado que se derrumbó al no saber si Anabel Pantoja le iba a dejar. “Siempre que se ha hablado de crisis, Anabel se ha puesto como gato panza arriba y nos ha intentado machacar a todos”, opinaba Mora. “Pero crisis… Nos prometían unas cosas que luego no llegaron”, recordaba Vázquez, mientras se quitaba el pepino de los ojos y se apreciaba como se le había bajado un poco la inflamación.