Jorge Javier habla en 'Sálvame' sobre el verdadero estado de Mila Ximénez: "Como la he escuchado..."

El pasado 21 de mayo, Mila Ximénez cumplió 69 años. Sus compañeros de Telecinco aprovecharon la señalada fecha para dedicarle unas emotivas palabras, similares a las que les llevan dedicando desde hace meses por su ausencia en 'Sálvame' a raíz de su lucha contra el cáncer de pulmón.

Jorge Javier Vázquez aprovechó su blog de 'Lecturas' para dedicarle una bonita carta, en la que le ha mostrado su admiración y lo mucho que significa su amistad para él. Asimismo, insiste en los mucho que la echa de menos tanto en su día a día como cada semana en el plató del programa de Telecinco.

"Te conozco desde pequeño, cuando salías en las revistas como Mila Santana. Me parecías una mujer mona, sin más.. Luego te perdí la pista y empecé a tener relación contigo gracias a que Raúl Prieto te rescatara para ‘Aquí hay tomate’, liberándote de un ostracismo vital y profesional tan largo como injusto. Pero cuando nos empezamos a hacer amigos fue en ‘Sálvame’, ese programa que empezó como una reunión de desempleados y ahora somos los reyes del mambo. Para que luego me digan que la vida no tiene música", escribía el presentador tras asegurar que Mila es una "de las personas más importantes de su vida".

"Eres graciosa sin saberlo, que es la manera más desternillante de ser un festival del humor. A ti el vuelo de una mosca te puede echar a perder un atardecer maravilloso, pero también es verdad que tienes la suficiente inteligencia para bajarte del carro cuando adviertes que el bucle en el que te metes tú solita se te está haciendo bola. Junto a ti he pasado momentos únicos. Irrepetibles. Hemos transitado por todos los estados emocionales que puede sentir el ser humano: alegría, pena, euforia, melancolía... Y así hasta el infinito", agregaba.









"Hoy he hablado con Mila"

"Creo que nos queremos tanto porque los dos somos un par de atormentaditos de tres pares de narices. Los atormentados nos reconocemos entre nosotros con un par de minutos de conversación, no nos hace falta más. Y cuando nos encontramos nos pegamos como lapas... Pero fíjate que ahora que escribo esto sí que creo que todo esto es más soportable si en el camino encuentras a gente que vale la pena. Y tú, Mila, tienes ahora a tantísima gente pendiente de ti que fliparías. Te lo has ganado. Eres una loquita maravillosa. Nuestra loquita... Yo te quiero mucho, pero no te lo digo porque soy muy cardo", decía Jorge Javier a Mila.

Como consecuencia, este miércoles, Belén Esteban reconoció al conductor del espacio de Telecinco lo mucho que le habían emocionado sus palabras dedicadas a su compañera. "Me he emocionado mucho con el blog que has hecho hoy a Mila", le decía la colaboradora. A raíz de esto, el presentador ha reconocido que ha hablado con ella recientemente y le ha notado cierta mejora, sobre todo en el estado de ánimo.

"Hoy he hablado con Mila y me ha encantado escucharla como la he escuchado... Porque me ha dicho lo mucho que le ha gustado el blog", comenzó revelando Jorge Javier, desvelando así el motivo de su llamada. "Me ha encantado escucharla animada. Nos hemos reído un montón y a mí también me ha dado un subidón de alegría increíble", contaba el presentador a los espectadores, dejando claro que nota a su amiga algo mejor. "Así que a seguir luchando, a seguir luchando y a seguir luchando", le daba ánimos el presentador a Mila.