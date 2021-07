Jorge Javier desvela cómo le ha cambiado la vida tras el ictus que sufrió

Jorge Javier Vázquez se encuentra al final de la temporada de 'Sálvame', por lo que ya se está preparando para comenzar una gira con su obra de teatro, 'Desmontando a Séneca'. El espacio de Telecinco está terminando su temporada por todo lo alto, con grandes datos de audiencias y con la revolucionaria noticia de la incorporación de Rocío Carrasco como colaboradora.

Aprovechando su paso por Cataluña, donde actúa el 23 de julio, el presentador ha concedido una entrevista en 'El món a RAC1', donde ha hablado de todos esto, además de sus momentos más complicados en los últimos años, haciendo hincapié en el ictus que sufrió y en la pérdida de Mila Ximénez.

En primer lugar, el conductor del espacio de Telecinco ha recordado a Rafaella Carrá: "Una de las grandísimas estrellas de la televisión. Era una fanática del Corte Inglés". Acto seguido, el comunicador ha sido preguntado por uno de sus momentos más duros, cuando su estado de salud se tambaleó al sufrir un ictus. "¿Recuerdas aquel momento?", le preguntó el presentador del programa.

"Sí. Estaba en una discoteca en Marraquech, había quedado con un chico vasco. Recuerdo estar en la calle y él que me dice: 'Jorge, te has desmayado, y te han tenido que sacar entre unos cuantos. Los días siguientes fui a trabajar, pero al hablar me retumbaba la cabeza, sentía hachazos. Hasta el sábado siguiente no fui al hospital", recordaba el comunicador.









"No tuve constancia de la importancia y creo que tampoco ahora. Sí que me ha quedado una cosa clara, que es que me voy a morir. Te sirve para quitarle tanta trascendencia a todo esto", confesaba el conductor de 'Sálvame', dejando claro que este complicado episodio le ha aportado algo positivo a nivel personal.

Su relación actual con Antonio David Flores

A raíz de esto, el comunicador reconoce que ha barajado la posibilidad de frenar su ritmo de trabajo, pero admira demasiado lo que hace a diario frente a las cámaras: "No estamos preparados para estar sin hacer nada el resto de nuestras vidas. Tengo 50 años, lo ideal sería dejarlo un año y medio, dos, pero ¿Qué haces durante este año? Trabajo porque me gusta y me lo paso muy bien".

"El miércoles viene Rocío a trabajar al programa, pero te juro que no sé para qué. Te lo juro. Me gusta que me sorprendan. Me enteraré mañana. ¿Miedo de sobreexplotar el personaje? Los productores saben qué tienen que hacer para que el personaje siga funcionando", decía entonces Jorge Javier sobre el fichaje de Rocío Carrasco para 'Sálvame'. Ha sido entonces cuando ha contado cómo es su relación actual con quien fue su compañero, Antonio David Flores.

"Desde que lo despidieron de 'Sálvame' no he hablado con el. No tengo ningunas ganas de hablar con él. Es que... yo creo que Antonio David ahora no tiene una entrevista. ¿Qué va a decir? Rocío le ha respondido con pruebas. Todo lo que ha dicho él era trampa, tras trampa, tras trampa, todo estaba manipulado. Casos como este no suceden todos los días, es un caso muy especial en que han sucedido muchas cosas, Antonio David siempre contaba con el silencio de Rocío, manipulando", confesaba el comunicador.

En la entrevista del mencionado medio, también ha tenido tiempo para hablar de la faceta que conoce de José Luis Moreno: "Me acuerdo que tenía siete pianos, te lo prometo... Repartidos por toda la casa en lugares inverosímiles. Ya dice mucho del personaje".