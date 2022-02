Jorge Javier no se corta y se dirige directamente a 'Tu cara me suena' por su rivalidad: "Sé que va a suceder"

'Sálvame' ha pasado por un complicado momento a pesar de ser el programa líder de Telecinco. Las tardes de concursos de Antena 3 fueron acaparando a los espectadores, logrando así arrebatar el liderazgo a la cadena de Mediaset. También perdieron el primer puesto de los viernes por la noche con el 'Deluxe' frente a 'Tu cara me suena'. Es por esto por lo que, ahora, Telecinco ha apostado por dejar las audiencias en manos de Rocío Carrasco con 'Montealto. Regreso a la casa'.

El programa conducido por Jorge Javier Vázquez y Carrasco para homenajear a Rocío Carrasco, en el que recrean su casa familiar, ha logrado mejorar la situación de la cadena. Sin embargo, Antena 3 sigue estando por delante. A pesar de ello, el también presentador de 'Sálvame' ha querido poner en valor el trabajo de todo el equipo y de la productora del espacio dedicado a La Jurado.

A raíz de esto, Jorge Javier reconoce su posición en los audímetros y se ha referido a los datos que está cosechando el programa con Carrasco como protagonista. El pasado viernes, 'Montealto' logró sumar 14% de cuota de pantalla, posicionándose en segundo lugar tras Antena 3 que sumó un 21,5% de share. "Perdemos contra ‘Tu cara me suena, pero la verdad es que no me importa mucho", comenzaba diciendo en 'Lecturas'.









"No me cojo berrinches por una cosa que sé que va a suceder"



"Creo que la edad me ha vuelto menos competitivo o más práctico. No me cojo berrinches por una cosa que sé que va a suceder. En esta etapa de mi profesión lo que más me importa a la hora de trabajar es divertirme, y el programa se me pasa volando", declaraba, señalando lo contento que está de ponerse al frente de 'Montealto'.

Asimismo, reconoce que está disfrutando mucho del contenido del especial como gran seguidor de Rocío Jurado. "Tener la oportunidad de estar rodeado de parte de los objetos de su existencia me emociona. Ese salón en el que disfrutaba con su familia, ese vestidor que era una fantasía", confesaba el conductor del espacio de Telecinco.

De la misma manera, el presentador ha querido dirigirse a sus compañeros de La Fábrica de la Tele y hacer hincapié en el gran trabajo que están haciendo: "El viernes se realizó un prodigioso trabajo de recreación que abre una nueva vía de exploración en el mundo de la televisión. Qué difícil ser tan vanguardistas, pero ahí seguimos. Creando y creando sin parar. Somos unos artistas. Y yo, con mi boa, no puedo estar más contento", declaraba, haciendo referencia a la "boa espectacular" de Rocío Jurado que le regaló Rocío Carrasco durante el programa, la cual promete "sacar en cada función de Desmontando a Séneca".