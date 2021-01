Jorge Javier comparte una foto de su momento más bajo para defenderse de las críticas por burlarse de Ayuso

Este miércoles, Jorge Javier Vázquez volvió a estar en el centro de la polémica al mojarse y opinar de los últimos asuntos políticos. A raíz de los desastres que está trayendo consigo la borrasca Filomena, 'Sálvame' realizó una conexión en directo con Ignacio Aguado, vicepresidente del gobierno de la Comunidad de Madrid, para entrevistarle y analizar la situación.

Aprovechando la conexión, el presentador del espacio pidió permiso a Aguado para hacerle una pregunta que le hacía "mucha ilusión poder hacer": "Así, como en mucha confianza se lo tengo que decir... Usted que tiene la suerte de tenerla tan cerca... ¿Isabel Díaz Ayuso es así o se lo hace?", preguntó Vázquez muy irónico, sin poder contener la risa.

Ante sus palabras, el político se quedó atónito sin saber cómo reaccionar. No obstante, tras unos segundos para salir de su asombro, le contestó: "Es así. Es una persona que es como es. Creo que no esconde nada. Trabajo con ella y como todos somos personas y tratamos de hacer las cosas bien y a veces no salen bien y otras sí".

"Pero a la Presidenta, al Consejero, a mi mismo, igual que pasa en cualquier profesión y en la vida, especialmente siendo el foco de las miradas de toda España donde cada cosa que haces o dices tiene una repercusión especial. Pero la verdad es que la Presidenta es así y yo trabajo bien con ella", agregó el entrevistado. "Tiene usted un pedacito de cielo ganado", le aseguró Vázquez.

Jorge Javier Vázquez le acaba de preguntar en Sálvame a Ignacio Aguado sobre Isabel Díaz Ayuso.



La pregunta no tiene desperdicio. pic.twitter.com/aHOWo8AZPs — Raúl Conde (@raulconde97) January 13, 2021

La reacción de Andrea Levy

Ese momento protagonizado por el presentador de Telecinco fue muy compartido y comentado en redes sociales. Entre los usuarios de Twitter que se pronunciaron al respecto también se encontraba Andrea Levy, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, quien no tardó en demostrar su indignación y en defender a su compañera.

"Hola aliado feminista", respondió la política, con tono sarcástico, a un tuit con el momento protagonizado por Jorge Javier. Aunque parecía que su comentario se perdería entre las muchas críticas que había recibido el presentador, Levy tuvo su respuesta.

"Qué gran dolor me provocan tus palabras. Así me tienes ahora", le escribió el conductor de 'Sálvame', cuyo mensaje acompañó con una antigua fotografía suya en la que se le podía ver tirado sobre un sofá de una doscoteca y una copa en la mano, aparentemente borracho.