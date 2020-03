Jorge Javier atacar a los políticos en plena cuarentena: "Asistiremos a una guerra sonrojante entre partidos"

Muchos son los que están viviendo la cuarentena de forma especial. Quienes la pasan en su casa buscando la mejor fórmula para poder ayudar a la sociedad o simplemente poder pasarla de la manera más amena durante el tiempo que dure.

Los hay quien a pesar de la cuarentena, del Estado de Alarma, o de la posibilidad del teletrabajo se ven obligados por la naturaleza de su puesto laboral a tener que trabajar en su lugar habitual de empleo exponiéndose al COVID-19. Es el caso de Jorge Javier, que es de los pocos presentadores de Mediaset que se encuentra ejerciciendo sus obligaciones laborales prestando servicio tanto en 'Sálvame', como en 'Supervivientes'.

Es por esa razón que la revista Lecturas ha dedicado una de sus portadas a una entrevista al que fuese presentador de 'Aquí hay tomate', hablando de temas de actualidad como el coronavirus y la gestión que están realizando las instituciones y los partidos políticos de esta crisis del coronavirus.

El ataque de Jorge Javier a la clase política por el coronavirus

En esta entrevista, lejos de entrar a valorar la faceta personal o el mundo del 'famoseo', Jorge Javier se ha centrado más en los difíciles mometos que nos está tocando vivir debido al azote que está suponiendo el coronavirus en nuestro país.

Es por ese mismo motivo, que el presentador de 'Sálvame' tuvo que suspender el estreno de su obra de teatro 'Desmontando a Séneca', que tenía previsto en la ciudad andaluza de Córdoba. Sobre este suceso, Jorge Javier ha afirmado a Lecturas que: "No es el momento de recrearse en la pena sino de pensar en cómo vamos a ayudar para que cuando todo esto pase el número de damnificados sea lo más bajo posible".

Al ser preguntado por como saldremos de esta situación, Jorge Javier no ha dudado en atacar a la clase política española de la que dice que intentarán sacar la mayor tajada de la situación sin importar el precio que pagarán los ciudadanos: "Me preocupa qué utilización política se hará del caso. En situaciones como esta es cuando los partidos políticos más se retratan porque siempre sale muy a cuenta pescar en ríos revueltos. Creo que asistiremos a una guerra sonrojante entre gobierno y oposición. Esa será, sin lugar a dudas, una de las terribles resacas que nos dejará el virus", declaraba tajante.

También ha hablado Jorge Javier sobre la prueba que supondrá esta cuarentena para las relaciones entre padres e hijos, y también entre las parejas, que tendrán la oportunidad para conocerse mejor durante estos días: "La cuarentena te obliga a convivir de una manera intensiva con tu pareja y eso puede servir para salir más reforzado de la situación o para preguntarse: ¿Qué hago yo con este ser con el que tan poco tengo que ver?”.

Además ha querido, el presentador de 'Supervivientes', lanzar un mensaje de optimismo: "Saldremos reforzados: más solidarios, más generosos, más pendientes del bien ajeno. Con ganas de contacto humano y no tanto ‘FaceTime’".

La opinión de Jorge Javier sobre el Gobierno de Sánchez

No es la primera vez que el polémico presentador se manifiesta en una cuestión política, ya que es algo que le gusta hacer aprovechando los especios en televisión donde aparece. Ya en su día, Jorge Javier hizo una valoración sobre el Gobierno formado por el partido de Pedro Sánchez y por el partido de Pablo Iglesias.

En aquella ocasión, el presentador se expresaba diciendo que: "¿Te has dado cuenta que pese a los presagios, España no se ha roto?. Fíjate, vine de vacaciones, llegué a mi casa, las carreteras funcionaban... no vi ninguna grieta. España estaba igual, sin romperse. ¿A ti te han expropiado algo? No sé, este Gobierno...", ha continuaba.

Bajo la risa del público, Jorge Javier seguía confesándose también, en este caso, sobre la crisis en Cataluña "Es que, a veces, las cosas cuando se rompen no pasa nada. Porque, fíjate, si no se pudiera romper nada...", Que yo no estoy por romper nada. Bien sabe Dios que yo no soy independentista", decía ante las dudas de la audiencia. Jorge Javier rápidamente aclaraba: "Que yo no estoy por romper nada. Bien sabe Dios que yo no soy independentista".

La preocupación en directo de Jorge Javier con el coronavirus

No ha estado exento de sustos Jorge Javier durante estos días de cuarentena que llevamos. "Sálvame" está dando recomendaciones para evitar el contagio y ha hablado con distintos expertos sobre la enfermedad.

El magacine contó estos días con la presencia de un médico que explicó qué parte de la población española se encuentra dentro del grupo de riesgo. El doctor recordó que los ancianos y aquellos que presenten patologías previas pertenecen al grupo de riesgo. De las palabras del doctor, Jorge Javier Vázquez dedujo por sorpresa que él también forma parte de ese grupo de riesgo puesto que el año pasado sufrió un ictus y después tuvo que pasar por quirófano para que los médicos le implantaran cuatro stents en la cabeza y uno en las venas del corazón.

El médico se lo dejó claro: "Tienes el mismo riesgo de contagio que una persona mayor. Eres de riesgo medio". Una revelación que sorprendió a Jorge Javier. El presentador, por supuesto, se mostró muy preocupado, pero el médico le recalcó que si sigue las instrucciones para prevenir el coronavirus es muy probable que nunca acabe contrayéndolo. En este sentido, el médico le recordó que era imprescindible lavarse las manos constantemente, mantener la distancia de seguridad de metro y medio con otras personas y mantenerse en casa cuando no esté trabajando.

Saldremos de esta juntos. Gracias a todos los que están ahí fuera trabajando por nosotros. #COVID2019 https://t.co/QnmTjdJexH — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) March 17, 2020

