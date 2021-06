Jorge Fernández se queda sin palabras por lo que le grita una espectadora de La Ruleta: "¿Ahora cómo sigo yo?"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben como interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez ha sido un miembro del público quien ha protagonizado un llamativo momento junto al presentador. El comunicador ha recibido una declaración de amor por parte de una espectadora que se encontraba en las gradas y no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras.

Nada más comenzar el concurso, los concursantes tenían que resolver un panel cuya pista era: "Yo también dije... 'Te quiero'...". Tras varios minutos haciendo girar la ruleta y destapando las diferentes consonantes y vocales, Antonio se hizo con la respuesta correcta y resolvió, lo que le llevó a acumular 1.150 euros en su marcador. "...Cuando me moría por decir 'Te amo'", resolvía el participante.

Una vez dada por correcta la respuesta, Laura Moure destapó todas las casillas que quedaban por desvelar y que corroboraban la respuesta del concursante. A raíz de esto, como es habitual, el presentador puso sobre la mesa una reflexión relacionada con el panel e hizo referencia a los diferentes términos que se utilizan para demostrar tu amor a otra persona.





"Amar es otra cosa ya"

"¿Veis la diferencia entre 'Te quiero' y 'Te amo'? Nosotros os podemos querer mucho, pero amar... Amar es otra cosa ya", opinaba el conductor del espacio de Antena 3. "Yo creo que está 'Me gusta', 'Te quiero' y 'Te amo'. Nosotros os queremos, pero el amor es para muy pocas personas", agregó, dirigiéndose al público se encontraba en el plató.

Fue entonces cuando se pudo escuchar le grito de una mujer que dejó al comunicador sin palabras. "Yo te amo", exclamaba la espectadora, dejando a Fernández muy sorprendido y sin saber cómo reaccionar.

"Ostras, ¿Ahora cómo sigo yo? Me he partido en dos", reaccionaba el presentador echándose la mano al pecho. "Pero me lo dices de broma, ¿no?", le preguntaba a la anónima, a la que las cámaras no tardaban en enfocar. Y su expresión ambigua hizo reír aún más a Fernández: "Gracias, reina, muchas gracias".