Jorge Fernández se queda en shock tras el último golpe de ‘La Ruleta de la suerte': "¡Qué sustito!"

El presentador de 'La ruleta de la Suerte', Jorge Fernández, se ha quedado este viernes en shock tras el último golpe que ha recibido el programa que se emite a diario en Antena 3. Este espacio de entretenimiento, que compite junto a otras apuestas televisivas, ha conseguido en las últimas semanas una mejor audiencia, lo que le sigue convirtiendo en una de las apuestas de la cadena.

De hecho, Jorge Fernández, en una de las últimas entrevistas que ha concedido a los medios de comunicación, ha desvelado que su objetivo con este programa es poder superar el récord que mantiene Jordi Hurtado, presentador del programa de entretenimiento de 'Saber y Ganar'.

Uno de los programas más especiales

Este suceso ha ocurrido, además, en un programa muy especial para la cadena. Y es que en el último panel que tiene el programa, aquel al que el concursante que más dinero ha acumulado previamente se enfrenta, ha vivido un momento que "hacía mucho" que no ocurría.

Y es que la tarjeta que Lucía, la concursante que ha pasado, ha escogido, guardaba el premio más suculento de todos: el coche. Sin embargo, la chica no ha podido resolver el panel con las letras que tenía. Su única pista era "tres de hielo" y las respuestas "candelizo, chuzo y carámbano", palabras que no ha podido intuir en el poco espacio que tienen los concursante que se someten a esta prueba.

Aun así, la concursante se ha marchado del programa con una sonrisa, ya que ha podido hacerse con más de 3.000 euros, superando a sus competidores en la primera parte del programa.

El motivo por el que Jorge Fernández se ha quedado en shock

Sin embargo, el suceso que ha marcado el desarrollo del último programa el viernes ha sucedido antes de que Lucía llegase al panel final. En concreto ha sucedido cuando los tres concursantes pretendían resolver un panel que se llamaba "tapa de concurso" y que el premio por acertarlo estaba en 1. 750 euros cuando ha ocurrido este suceso.

Todo ha ocurrido cuando uno de los concursantes, Luismi, estaba intentando desvelar las letras del concurso. En ese intento, Laura Moure, quien estaba destapando las últimas letras que este concursante había destapado, ha sufrido un amago de caída que ha dejado en shock al presentador del programa, Jorge Fernández.

"¡Que me mato!", ha exclamado la presentadora, riendo, "no ha pasado nada". Jorge Fernández se ha asegurado de que su compañera estuviera bien. "Falsa alarma", ha tranquilizado, "¡qué sustito me has dado!" ha expresado Fernández, tras el cual ha vuelto a retomar el programa.

