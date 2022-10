Jorge Fernández se indigna en 'La ruleta de la suerte' por el acierto de un concursante: "No es justo"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez, ha sido el presentador quien ha protagonizado un llamativo momento por las palabras que ha dedicado a un concursante. Este momento se ha dado durante el panel con crono. 'Popeye el marino', decía la pista que aporta la dirección del programa para facilitar a los concursantes el resolver la prueba.

"No has aportado nada en el panel"



Los participantes no se mostraron demasiado hábiles durante este panel, dado que no acertaban a la hora de decir las diferentes vocales y consonantes. Finalmente, 25 segundos antes de ponerse el cronómetro a cero, Aitor dio con la respuesta correcta: "Yo soy lo que soy y eso es todo lo que soy".

De esta manera, el concursante lograba acumular 300 euros más en su marcador. Lo que fue un golpe de suerte, ya que no había acertado casi ninguna de las letras que rellenaban los huecos del panel a diferencia de sus rivales. No obstante, finalmente, fue él quien tenía el turno cuando la solución estaba bastante clara.

"Correcta. Es muy buena", confirmaba Jorge Fernández, algo sorprendido. De hecho, el presentador no dudó a la hora de señalar que le había parecido muy injusto que fuese Aitor quien se llevase el dinero por la mala racha que había tenido: "Esto no es justo. La ruleta no es justa porque no has dado ninguna, macho. No has aportado nada en el panel y te lo llevas tú".

"Creo que la única que has acertado es la 'E'. La única. Todas las que decías tú no estaban y, ahora, te lo has llevado", insistía el conductor del espacio de Antena 3. "Bueno, cosas de la vida digo yo", reaccionaba el concursante. "Cosas de la ruleta", corroboraba Fernández.