Jorge Fernández se desespera en 'La ruleta de la suerte' por lo que hacen los concursantes: "La madre que..."

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez, ha sido Jorge Fernández quien ha protagonizado un llamativo momento junto a los concursantes. 'Azúcar moreno', era la pista del primer panel de velocidad. "El amor que se pisa en una esquina", decía una concursante. "El amor que se posa en una esquina", decía otra. "¡No! ¡Tampoco!", exclamaba el presentador. "Habéis dicho todo lo que puede caber, excepto lo que es", señalaba Fernández, llevándose las manos a la cabeza.









"Cuando estabais ya a punto..."



Los concursantes siguieron intentándolo, pero seguía cometiendo el mismo error. "¡No!", repetía el conductor del espacio. "La madre que los trajo...", se lamentaba el presentador ante el fallo constante de los participantes. "El amor que te pasa...", volvían a intentarlo. "No, no, no", reaccionaba el presentador. "Si el fallo no es... Bueno, no voy a decir nada", decía el comunicador algo desesperado, frenándose para no ayudar a los concursantes.

"El amor que se para en una esquina", acertaba Sergio después de varios intentos. Acto seguido, entre aplausos por el esperado acierto, tanto el presentador como los concursantes comenzaron a bailar el tema interpretado por Joaquín Padilla junto al resto de la banda. El plató se convirtió en una pista de baile con Fernández y Laura Moure bailando agarrados, mientras que los participantes bailaban juntos al otro lado del marcador.

"¡Madre mía lo que nos ha costado!", exclamaba el presentador, haciendo referencia a la jugada fallida anterior a los concursantes. "Marta ha empezado a darle como una loca a ver si se le iba ocurriendo algo", recordaba Fernández. "Cuando estabais ya a punto del 'se para', habéis reculado y habéis empezado con el 'me', el 'se'... Y yo: 'Ay, no, no...' ¡Íbamos bien!", contaba el comunicador sobre su desesperación.