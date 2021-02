Jorge Fernández echa el freno a David Broncano con el último gesto hacia ‘La Ruleta’: “Ni me lo toquéis”

El presentador de 'La Ruleta de la suerte', Jorge Fernández, ha echado el freno en las últimas horas al humorista David Broncano, periodista de 'La Resistencia' por su último gesto hacia el programa.

No es la primera vez que modelo bilbaíno ha hecho una campaña férrea hacia su programa, que en este 2021 está consiguiendo audiencias récord. En una reciente entrevista a Cristina Pardo en 'Liarla Pardo', el comunicador reveló que uno de sus objetivos con este programa es poder superar el récord que tiene Jordi Hurtado con 'Saber y Ganar', aunque reconocía que profesionalmente se quería abrir a otros formatos y plataformas.

Programa líder del mediodía

Esta advertencia ha tenido lugar en una semana en la que el programa ha vuelto a ser líder en la franja horaria en la que se emite.En concreto, ha conseguido a reunir a dos millones de espectadores, lo que directamente supone 18,3% de cuota de pantalla.

El programa que se emite de lunes a viernes al mediodia es líder especialmente entre los jóvenes de 35 a 44 años y a partir de 55 de años en comunidades como Castilla y León, Andalucía y Valencia, alcanzando en todas ellas una media de 20% de seguidores. Unos datos que dejan entrever la buena senda que lleva el programa en sus últimas temporadas.

En los 15 años que lleva en antena, el programa ha intentado innovar en muchos sentidos. Una de las grandes novedades que el público ha podido ir viendo conforme han ido pasando los años ha sido la banda de música que ha sido integrada en el programa, así como los diferentes elementos decorativos que lleva el público que está en el programa 'in situ'.

La advertencia de Jorge Fernández a 'La Resistencia'

Y es que ni la pandemia ha hecho que el programa que se haya quedado sin público, una de las grandes cualidades que tiene el programa, a juicio de Jorge Fernández. "¿Cómo puede ser todo perfecto en este programa? Todo perfecto menos el presentador. Qué le vamos a hacer", ha arrancado afirmando este martes el comunicador. "La banda va a tocar fenomenal. Es que es la leche esto. Bueno, y qué voy a decir del público. Sois el mejor público de la televisión", ha querido agradecerles a los allí presentes.

���� Es que como el público de #LaRuletaDeLaSuerte ¡no hay ninguno! ��



�� ¡Que el ritmo no pare! ��

https://t.co/JZ3MSlpEgE — Ruleta de la Suerte (@LaRuletaSuerte) February 9, 2021

"Es que son 15 años dando pie todos los días a que pensemos, no solamente yo, sino mucha gente que trabaja en el sector de la televisión y que tiene otros programas en otras cadenas, como 'La Resistencia', por ejemplo, que sois el mejor público. Sois ídolos para 'La Resistencia', sois ídolos absolutos. Siempre dicen: 'Ojalá tuviéramos ese público'. Ni me lo toquéis, ¡ni me lo toquéis!", ha querido dejar claro Jorge Fernández al programa de David Broncano,lo que se ha traducido en un aplauso unánime de concursantes, banda y cómo no, del público que asiste cada día al plató de San Sebastián de los Reyes y que pone el tono alegre a los divertidos paneles a los que se tienen que enfrentar los concursantes.

