Jorge Fernández confiesa lo que casi cambian de La Ruleta por las quejas de la audiencia: "No gustó"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padillatienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Es por este motivo por el que el programa de Antena 3 se ha convertido en lo más visto de la sobremesa, además de ser el concurso más longevo de la cadena. Esto se puede ver reflejado en sus datos de audiencia, dado que suele anotar en torno a un 20% de cuota de pantalla cada día, por lo que no consigue ser superado por su competencia directa, Sonsoles Ónega con ‘Ya es mediodía’ desde Telecinco y 'Socialité' los fines de semana.









"Hubo gente que nos decía que no les gustaba"

Esta vez, el momento que más ha llamado la ateción ha sido provocado por el conductor del espacio. 'Se rompe la pantalla del móvil' era la pista que el presentador dio a los concursantes para ayudarles a dar con la respuesta. Durante la partida, Noe aprovechó y utilizó el 'Me lo quedo' para robar todo el dinero que Javi había acumulado en su marcador. Como consecuencia, la concursante pudo resolver con 800 euros acumulados.

"Ese gajito de tu hermano, que tanto le gustaba a él, ha hecho que te lleves 350 euros", le recordaba el presentador a la concursante. "Sabes que que cuando lo pusimos tuvimos bastantes críticas en Twitter", contaba entonces Fernández, recordando la reacción de los espectadores cuando añadieron el gajo del 'Me lo quedo' en La Ruleta. "Hubo gente que nos decía que no les gustaba porque es un gajo de robar y eso está muy mal", revelaba el comunicador las quejas de la audiencia.

"A mí me encanta este gajo porque le da emoción a la cosa ¿Verdad? Es un gajo que nos da mucho juego", opinaba el conductor del espacio de Antena 3, dejando claro que solo es un gajo para crear más tensión en el juego y que se haga más complicado. "Es con cariño", le apoyaba la concursante que acababa de utilizarlo. "Pero, al principio, no gustó mucho no", confesaba el presentador de Atresmedia.