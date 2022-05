Jorge Fernández alucina cuando una concursante revela el truco para resolver el panel de 'La Ruleta'

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Es por este motivo por el que el programa de Antena 3 se ha convertido en lo más visto de la sobremesa, además de ser el concurso más longevo de la cadena. Esto se puede ver reflejado en sus datos de audiencia, dado que suele anotar en torno a un 20% de cuota de pantalla cada día, por lo que no consigue ser superado por su competencia directa, Sonsoles Ónega con ‘Ya es mediodía’ desde Telecinco y 'Socialité' los fines de semana.









"Has creado escuela"

Esta vez, el momento que más ha llamado la ateción ha sido provocado por una concursante. La concursante cayó en 'Exprés' y acertó la 'G', por lo que se preparó para utilizar esta ventaja y resolver el panel. 'Agibílibus', decía la pista. En un principio, la participante parecía tener dudas porque no tenía clara una de las letras de la palabra más larga. No obstante, se atrevió y se la jugó.

En ese momento, Miriam quiso emplear un truco para que le fuese más fácil resolver el panel. "Dos concursantes hicieron así con el 'Exprés' y les dio mucha suerte", decía la joven mientras cogía el gajo entre sus brazos. "¿Quieres tenerlo ahí todo el rato?", le preguntó el presentador algo sorprendido, ante lo que ella asintió. "¿Puedo? A ver si me da tanta suerte como a ellos", pidió permiso la participante y Fernández aceptó: "Cada uno puede hacer lo que quiera".

"Resuelvo. Habilidad e ingenio para desenvolverse en la vida", soltaba Miriam, dando con la respuesta correcta. "¡Lo tenemos! ¡Muy bien!", exclamaba el conductor del espacio mientras animaba al público a hacer una ola. "No ha sido tu habilidad ni jugar bien. Es que tienes el 'Exprés' ahí", señalaba el presentador, haciendo referencia a que había funcionado el truco que la concursantes había empleado, que era sostener el cartón del gajo mientras decía las letras que destapar.

"Es el truco. Yo ya se lo vi a otros concursantes. Yo he sido la tercera y a la tercera va la vencida", decía ella victoriosa. "Va a ser el truco a partir de ahora ¿Viste a dos? Pues tú la tres", corroboraba el comunicador. "Los otros dos igual no se habían dado cuenta y yo creo que, a partir de ahora, como acabas de decirlo, has creado escuela. Todo el mundo que pase por aquí ya verás que me pedirán sostener el 'Exprés' en las manos", apuntaba el presentador.