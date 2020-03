Estrella, dueña de una frutería en Madrid: “No hay ni va a haber problemas de desabastecimiento”

Primer día laborable desde que ha entrado en vigor el Estado de alarma en nuestro país para prevenir la propagación del Covid-19. En este lunes tan atípico muchos tratan de seguir con su actividad laboral normal. Sobre todo los comercios de primera necesidad, que siguen trabajando e incluso doblando turnos para que no haya problemas de abastecimiento. El reto es grande: Sacar el género a tienda en cuanto llega al almacén. Una tarea que en estos días está siendo más complicada y ha hecho que Estrella tenga que doblar su horario de trabajo.

Desde hace 24 años regenta una frutería familiar en el Mercado de Torrijos, en el distrito del Barrio de Salamanca, en pleno centro de la capital. Están siendo días difíciles y de tensión, y aunque muchos están preocupados por llenar sus cestas, ella asegura en declaraciones a COPE que no van a faltar productos: “Nosotros bajamos todos los días a Mercamadrid, no estamos teniendo ningún problema para comprar y nuestro mostrador está lleno, o sea que problemas de abastecimiento, ninguno. Se lo digo a mis clientes que por favor tranquilidad, que no va a haber problema”.

Precisamente Mercamadrid ha registrado este lunes un 30% más de entradas de pescado y mariscos y un 10% más de frutas y verduras.

Estrella y sus empleados tratan de seguir con su día a día. Eso sí, siguiendo las medidas de precaución para protegerse tanto ellos como a los clientes. De hecho, ha proporcionado guantes a muchos de ellos: “Esto es un puesto dentro del Mercado y obviamente no les dejamos tocar el producto, la fruta está en perfectas condiciones e incluso aquí ha habido gente que no ha podido encontrar guantes y yo se los he proporcionado de los que tenemos aquí para nosotros, porque les da más tranquilidad”.

Todos los comercios de primera necesidad aseguran que todos los días reciben productos y reponen, por eso animan a todos los ciudadanos madrileños, además de respetar las medidas decretadas por el Gobierno, mantener la calma.