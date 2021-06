Jordi Sánchez confiesa en 'La Sexta Noche' cómo fueron sus horas previas a entrar en la UCI: "Así de rápido"

El actor español, Jordi Sánchez, quien estuvo 24 horas ingresado en la UCI a causa de la covid-19, ha sido uno de los invitados de 'La Sexta Noche' durante el programa del sábado.

El presentador del programa, Iñaki López, comenzó celebrando que el actor se encontrara en buen estado. En este punto, Sánchez aseguró que "ya he acabado con esto" y que ha estaba trabajando, incluso antes de lo que él mismo creía.

"Estoy bien, por suerte, porque no a todo el mundo le ha pasado igual", ha explicado el actor español. Jordi Sánchez estuvo 24 días intubado y confesó a Iñaki López cómo fueron las horas previas a entrar en la UCI.









"Fue un proceso rápido", ha comenzado diciendo el actor. "Estaba en mi casa. Me dio en el tren, cuando llevaba siete u ocho días con fiebre. Llamé a una médico amiga y me dijo: "vete al hospital". Vino una ambulancia y tal y como llegué, me dijeron: "te vamos a intubar, si quieres llamar a alguien...". Ese fue el proceso, así de rápido", ha explicado el actor.

"Estaba mal y no tuve tiempo de reaccionar. Me llevé el susto, llamé y cuando me desperté habían pasado 24 días", ha lamentado.

No obstante, y por las imágenes de él se puede ver que está mejor, ha explicado que no le han vacunado pero sí tiene anticuerpos. Uno de los momentos más distendidos de la entrevista llegó cuando Iñaki López le preguntó por su último 'antojo' al salir del hospital. "Estás 24 días comiendo por la sonda nasogástrica y cuando empiezas a comer te traen papillas una semana más. Cuando me dijeron que podía comer, me comí un puré de patata y una tortilla francesa, y en cuanto pude me entregué a los arroces, uno de mis platos favoritos".





Jordi Sánchez, ingresado por covid-19

A principios de febrero se comunicó que Jordi Sánchez estaba ingresado en la UCI por coronavirus. Fue su familia quien lanzó un comunicado para informar al respecto a todos los seguidores del actor de 'La que se avecina': "Jordi está evolucionando favorablemente y esperamos poder informar muy pronto de su total recuperación", contaban, mientras les pedían "el máximo respeto y privacidad al actor".

Tras un mes luchando contra la enfermedad, el pasado 9 de marzo se anunció que el actor había logrado abandonar la UCI. Así se ha comunicado a través de la cuenta oficial de Instagram del actor: "Estamos muy felices de anunciar que Jordi ha salido de la UCI y se encuentra fuera de peligro. Esperamos que en breve tenga el alta médica y pueda regresar a su casa para recuperarse junto a su familia".

Después de meses manteniéndose fuerte ingresado en el hospital, el pasado 17 de marzo, Sánchez recibió el alta. El actor regresó a su casa con una apariencia física algo demacrada, pero sano y salvo. "Inmensamente agradecido al Hospital Universitario Fundación Jiménez Diaz.Gracias por su talento, sus cuidados, su paciencia... Gracias por sacarme de ésta", declaró el actor.

"Nunca pensé que dormir 24 días seguidos, con sus 24 noches, podía ser tan desagradable. Gracias a todos esos mensajes de amigos y compañeros, que tanto emocionan y ayudan cuando te despiertan. Y gracias a todas esas personas que, sin conocerme de nada, me han hecho llegar su cariño. Sois un regalo inmenso, queridos seguidores. Un abrazo grande para todos", concluyó, muy agradecido.