Jordi Sánchez revela la fuerte alucinación que tuvo cuando estuvo ingresado por covid: "Nunca lo he contado"

Este martes, Susanna Griso ha vuelto a ponerse al frente de 'Espejo Público'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en el aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de la variante ómicron y en la situación política, ha realizado una conexión en directo con Jordi Sánchez.

El protagonista de 'La que se avecina' ha intervenido en el programa de Antena 3 para promocionar sus últimos proyectos y contar cómo pasó el coronavirus cuando estuvo ingresado en la UCI. Al igual que como ha cambiado su vida desde entonces. "Jordi estuvo 24 días en coma y escribió una carta a su yo del pasado", ha adelantado un colaborador.

Acto seguido, el comunicador ha leído parte de lo que Sánchez escribió: "Llamarás a tu madre, que acaba de perder a tu padre por covid, y, para no preocuparle, le dirás que te van a ingresar porque tiene el bicho y que no podrás llamarla. Al cabo de 24 días te despertarán y te habrán caído 30 años encima. No podrás andar, no sabrás si puedes tragar, te costará dormir y no van a dejarte ni comer ni beber. Pero, no te preocupes, que no va a quedarte ninguna secuela... Al poco tiempo llegarás a tu casa y te llamarán para hacer una peli".

"Estás bien y, de un día para otro, te duermes. Tu familia entra en crisis y, cuando te despiertas, estás hecho una mierda", ha comenzado recordando Sánchez. "Cuando me desperté pensé en llamar a Alberto Caballero y decirle que me dejara minusválido en el próximo trabajo que teníamos pendiente. Yo pensaba que me iba a quedar en la silla. No podía andar. Me hubiera ayudado saber que no me iba a quedar ninguna secuela", ha agregado.









"Antonio Resines está mejor"

"El despertar es horrible porque te despiertas con mucha medicación encima. Entonces, yo me desperté pensando que mi hijo había muerto. Y las alucinaciones no son como los sueños, por mucho que te digan, tú crees que es verdad. Yo estuve un día y medio para creerme que no era cierto. Estaba hecho un desastre", ha declarado, haciendo referencia a cuando despertó del coma.

"A mí me pasó una cosa que nunca lo he contado", ha señalado el actor sobre el tiempo que estuvo ingresado. "Estaba yo allí y pensaba 'Joe, ahora viene Andreu Buenafuente y no tengo tiempo ahora. No estoy de humor'. Y me tapé con la sabana, mientras pensaba que ya lo vería otro día. Así estaba yo de colocado. Eso me paso el primer día, cuando me despertaron después de 24 días", ha desvelado Sánchez, contando que tuvo una fuerte alucinación con Buenafuente.

Por otro lado, el actor también ha hablado de Antonio Resines, compañero de profesión que también ha estado un mes ingresado en la UCI tras dar positivo por coronavirus. "Le mandé la carta a Antonio y sé que la he leído. Sé que está mejor", ha contado el actor, asegurando que Resines ha leído la carte que él escribió a su yo del pasado. "Yo sé que está mucho mejor", ha insistido, dejando claro que su compañero se encuentra mucho mejor desde que ha salido de la UCI.