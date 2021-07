Jordi Hurtado se queda solo: Saber y Ganar despide a la otra figura que llevaba en el concurso de TVE 24 años

El programa de televisión 'Saber y Ganar' así como su presentador Jordi Hurtado dirán adiós a una de las figuras más reconocibles de las sobremesas de TVE y que llevaba siendo parte del concurso desde sus inicios a final de la década de los 90. Además, ha trascendido que la productora y la cadena ya han encontrado sustituto en forma de una de las voces de las mañanas de los fines de semana de Radio Nacional Española.

Y precisamente ha sido el programa 'No es un día cualquiera' el que ha destapado la sorpresa a través de su perfil en redes sociales, donde anunciaban que decían adiós a la locutora Elisenda Roca, que ya había dado pistas en su perfil de Twitter de su futuro profesional. Tal y como comunica el programa de los fines de semana de RNE, Roca vuelve a La 2 tras su paso por 'Cifras y Letras'.

La voz de 'Saber y Ganar' dice adiós



“El jueves se va a producir un cambio importante”, comenzaba este sábado la periodista, que anunciaba a sus compañeros su gran fichaje por TVE. “Porque se nos jubila Juanjo Cardenal, la voz de 'Saber y Ganar'”, así dejaba caer la bomba la locutora, que ya publicó hace tres semanas en su perfil de Twitter una foto de ambos en alguna clase de proyecto, que ahora sabemos que era una suerte de entrenamiento para el concurso de Televisión Española.

“Entonces, yo ocuparé su lugar, por lo que la voz de 'Cifras y Letras' vuelve a La 2, con Jordi Hurtado y su equipo. Tened piedad conmigo, que he hecho un training con Juanjo, porque la gente está acostumbrada a 6.000 programas, 25 años. Soy tan feliz, estoy en la sombra, es lo que más me gusta en este momento de mi vida. Y ahí, que brille mi Jordi, que está allí como un campeón defendiendo el fuerte” concluía Elisenda Roca, que echaba un jarro de agua fría a los seguidores que 'Saber y Ganar' que son fan incondicionales de la voz de 'El sabio'.

Juanjo Cardenal, una figura clave de TVE



Y es que Cardenal está en el programa de la cadena pública desde su arranque siendo su voz en off y apoyo constante de su presentador junto a Pilar Vázquez. En alguna ocasión, por motivos de ausencias puntuales o vacaciones, a Cardenal lo ha sustituido Luis Posadas, mítico actor de doblaje y voz en las películas de actores como Johnny Depp o Jim Carrey. Ahora, y con 71 años, la estrella que no se ve del concurso de TVE dice adiós tras casi 6.000 programas.

Eso sí, parece que Cardenal ha cambiado de opinión respecto a unas declaraciones que concedió a El Periódico en 2017, donde mantenía que no se marcharía del concurso hasta que le echasen. “Yo no pienso abandonar este barco hasta que me echen o hasta que mi capacidad física o intelectual no dé para más”.

Sobre el programa en el que ha trabajado 24 años comentaba: “ Es un programa blanco que premia el conocimiento y la cultura sin gran pomposidad. Nuestro concursante tiene curiosidad e inquietudes. No hablamos de logaritmos neperianos, aunque el nivel es altito. Y somos absolutamente respetuosos con la historia e intentamos ser objetivos a nivel cultural”.