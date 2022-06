Jordi Hurtado habla claro sobre su jubilación a punto de cumplir 65 años: ¿dejará 'Saber y Ganar'?

'Saber y Ganar' es uno de los concursos que más tiempo llevan emitiéndose en nuestra televisión, considerándose incluso la cuna de otros espacios televisivos que arrasan como 'Pasapalabra' o '¿Quién quiere ser millonario?'. El programa se emite ininterrumpidamente desde 1997 en La 2 de TVE, y ha logrado obtener más del doble de la audiencia media de la cadena.

Su mayor pico de audiencia tuvo lugar en 1998, superando los 2,6 millones de espectadores y obteniendo un 21,8% de cuota de pantalla. Años más tarde, en 2005, logró una media en torno al millón y medio de espectadores. Este 17 de febrero, el concurso ha cumplido 25 años en antena, una cifra muy señalada, que pocos programas de la televisión actual logran alcanzar.

En estas dos décadas y media han sido muchos los concursantes que han pasado por el formato para demostrar su ingenio y llevarse el premio. Por este motivo, el formato ha establecido una serie de categorías entre sus participantes. Por un lado, están los 'Magníficos', que son todos aquellos que superan los 7.000 euros en su marcador. También están los 'Supermagníficos', que son los ganadores de los especiales anuales en los que participan los magníficos del año anterior. Por otro lado, están los 'Concursantes centenarios', que son los que han llegado a los 100 programas, una cifra que, hasta ahora, solo han alcanzado diecisiete personas.

En los 25 años de formato, hay una figura que no ha cambiado y que, sin duda, es la seña de identidad de 'Saber y Ganar', su presentador, Jordi Hurtado. De manera reciente, el comunicador explicaba en una entrevista cómo ha conseguido "no aburrirse" durante tantos años. "Creyendo en el proyecto y reinventándote. Afortunadamente, no hay un guion cerrado en el programa, todo es creado y espontáneo y te obliga a estar muy fresco mentalmente. Hay que crear, inventar cosas, y eso me obliga a estar en la actualidad informativa, de cine, de teatro, de música…", aseguraba a EFE.





¿Está pensando Jordi Hurtado en jubilarse?

Hurtado asegura que nunca ha tenido "la tentación" de dejar el formato principalmente por el buen funcionamiento del mismo. Destaca el cariño de los espectadores recibido a diario y la continuidad profesional de estar tantos años en el mismo proyecto, un aspecto por el cual se considera "afortunado".

Este 16 de junio, el presentador cumple 65 años, una fecha señalada en el calendario y marcada para muchos como el inicio de la jubilación. Sin embargo, Hurtado no tiene intención de hacerlo. Ante la pregunta de si "le está sonando en la cabeza la palabra jubilación", el presentador del mítico concurso niega rotundamente y añade: "No te lo planteas cuando tienes salud, tienes ganas de seguir haciendo este trabajo, te gusta, disfrutas. Por lo tanto, esto no entra para nada".