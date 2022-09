Jordi González deja clara su condición para volver a la televisión tras su retirada: "Entonces sí"

Jordi González es uno de los rostros más conocidos de la televisión. El presentador cuenta con una larga trayectoria, ya que siempre ha tenido algún espacio el que trabajar y mostrar su profesionalidad. El profesional comenzó su andadura en la sede local que Radio Popular (COPE) tenía en Reus. A partir de ahí empezó a acumular una gran trayectoria en radios catalanas acumulando proyectos en diferentes emisoras: Radio Barcelona, Catalunya Ràdio99, Ràdio Salut, Ràdio 4 (RNE), Radio 1 o RAC 1.

Con toda esta trayectoria a las espaldas, TVE se fijó en él y en 1988 saltó delante de las cámaras con el programa 'La palmera'. Después este proyecto y de trabajar con grandes profesionales de la época, comenzó el baile de cadenas por las que ha pasado: Canal Sur, Antena 3, TV3, Telemadrid... Fue en 1997 cuando aterrizó en Telecinco. En la cadena de Mediaset se ha especializado en moderar debates de realitys como 'Supervivientes' o 'Gran Hermano'. También programas de debates, de actualidad, o especiales como 'Hormigas blancas'. Sin embargo el programa que más sello de Jordi tuvo fue 'La noria'. De la misma manera, ha presentado otros programas estrellas de la cadena como 'La casa fuerte', 'El tiempo del descuento', 'GH VIP' o 'Secret Story'.

A pesar de su destacada trayectoria, González lleva varios meses alejado de los focos, hasta ahora que ha concedido una entrevista en TV3. El presentador ha hablado de su carrera y también se ha sincerado sobre su decisión de desaparecer de la televisión. Nada más comenzar la entrevista, Ricard Ustrell quiso saber si su invitado añora TV3. "Claro. Añoro la ciudad y TV3 mucho porque aquí he sido muy feliz y hemos hecho cosas muy chulas", respondía el presentador.









"Me gusta más no trabajar que trabajar"

Asimismo, el comunicador ha querido hablar sobre su retiro, de cómo lo lleva y lo que piensa hacer en un futuro: "Ahora estoy de año sabático y me gusta más no trabajar que trabajar. Tengo muchos años. Ahora no tengo mono de televisión". De la misma manera, ha recordado lo dura que fue su última temporada televisiva como consecuencia de la pandemia por coronavirus: "Cuando hacía 'Supervivientes' en pandemia y no había público en plató, era horroroso. Con él tienes feedback de lo que está pasando, de si está interesando o no".

Por el momento, González no tiene pensado volver a la televisión, pero, en el caso de hacerlo, solo sería con una condición: "Ahora estoy de año sabático y me gusta más no trabajar que trabajar. Tengo muchos años. Ahora no tengo mono de televisión, pero de hacer aquí, en TV3, un programa con Marta Torné, sí".

Fue entonces cuando el presentador se atrevió a llamar en pleno directo a Torné, quien presenta actualmente 'Eufòria'. "¡Hombre, y tanto!", respondía la también actriz, confirmando que estaba muy interesada en la oferta de trabajar en un programa junto al entrevistado.