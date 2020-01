Jordi Évole lanza malos deseos sobre Santiago Abascal en 'El Hormiguero'

Jordi Évole ha pasado por el programa de Antena 3 'El Hormiguero' para promocionar el nuevo programa que verá la luz el próximo domingo, 2 de febrero en La Sexta, 'Lo de Évole'. Un programa de entrevistas a personajes en la cárcel con inspiración del programa de Jesús Quintero 'Cuerda de presos', por el que pasarán desde presos desconocidos, hasta presos del nivel de Sandro Rosell u Oriol Junqueras.

Évole confirmaba que estos temas era unos temas que hacía tiempo que quería tocar. Además bromeaba sobre que 'El Hormiguero' le había quitado la opción de entrevistar a políticos porque todos quieren ir al programa de Motos: "Ahora los políticos solo vienen a tu programa, y yo tengo que buscar mi nicho. Yo no te piso la manguera, no entrevisto a Will Smith".

En ese momento de la entrevista el entrevistador catalán recordó la figura de Santiago Abascal. Sobre el presidente de Vox, Évole decía que había declinado su invitación a ser entrevistado y preguntaba irónicamente: "¿Cuándo lo entrevistaste vino a caballo?".

Ante la respuesta negativa de Motos a la pregunta, Évole deseaba que el líder de Vox sufriese una caída a lo que apuntillaba: "Lástima, le vendría bien".

Con motivo de esta pregunta Pablo Motos aprovechó para aclarar porqué no había ido Pedro Sánchez a su programa durante la última campaña electoral cuando era el candidato al Gobierno por el Partido Socialista: "¿Sabes por qué no volvió al programa? Se enfadó conmigo porque le apreté diciendo que si iba a pactar con Podemos. Para que veas cómo ha cambiado todo", teminaba el presentador valenciano.