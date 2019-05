Jordi Cruz muestra su lado más tierno en 'Cena con mamá'

El chef y juez de 'Masterchef' Jordi Cruz ha abierto su corazón a la actriz y presentadora Cayetana Guillén Cuervo ('El ministerio del tiempo'), en 'Cena con mamá', el 31 de mayo, y ha hablado de la gran 'culpa' que tiene su madre en la decisión de ser chef y cómo han influido sus seres queridos en su forma de ser: "Yo pensaba que era muy tonto, porque no se me daban bien los estudios y mi madre me hizo ver que había algo que se me daba bien. En casa, mi abuela y mi madre han cocinado siempre mucho. Después de ver mucho, cociné por primera vez con bastante facilidad con 7 años y mi madre ya vio que tenía talento. Más tarde, hice pasta boloñesa y me salió muy mal, como tú las primeras semanas en 'Masterchef celebrity'. Ella me contó tan fácil cómo se hacía que me empecé a interesar por la cocina y me dije: "Si me centro puedo conseguirlo"".

En cuanto acabó la EGB entró en la escuela de hostelería: "No tuve buenos resultados desde el principio, pero, cuando comencé a trabajar y me empezó a interesar, comencé a dedicarme más a fondo y a leer muchísimo. Hice 4 años de escuela y comencé a trabajar en el restaurante Estany Clar. Con 18 años, acabé siendo jefe de cocina, porque tenía muchas ganas y ambición y los cocineros que había tenían 30 años hacia arriba y estaban sin ganas".

El que ha sido el chef más joven en obtener una estrella Michelin y que actualmente cuenta con tres, el máximo en la actualidad, ha confesado a Cayetana sus actuales metas: "Hacer una receta innovadora y, cuando exista, conseguir la cuarta estrella Michelin. Tener un hijo no está en mis planes todavía. Con el ritmo frenético que llevo, no disfrutaría de él".

"Soy muy tímido"

"Tengo escondida la parte afectiva y me cuesta mostrar lo que siento. Doy una imagen de tío chulo, porque me gusta ser un buen profesional y mostrar el rigor de la cocina. Me gusta ponerme en el lugar del cliente, que es exigente. Yo no me permito el error. Te puedes poner nervioso, pero no te puedes permitir la falta de ganas", ha añadido.

"He sido muy feliz, en mi infancia. Mi padre tenía mucho carácter. Tuvo que currárselo en una época muy complicada y hostil. Era muy exigente y le costaba decir "te quiero" y "lo has hecho muy bien". Cuando no te lo enseñan, te cuesta expresarlo. Le dije que le quería antes de que muriera de alzheimer, porque no me lo hubiera perdonado nunca, si no lo hubiera hecho", ha confesado el copresentador de TVE. "Sé que estaba orgulloso de mí, porque tenía los primeros recortes de periódico de la época en la que empecé a triunfar como cocinero", ha sentenciado.

"Mi madre, Roser, se pasa de lo buena que es. Es la que se ha desvivido por todos y tiene el pequeño defecto de no preocuparse por ella misma. He querido darle esta sorpresa, porque se lo merece y tengo poco tiempo para ella. Quiero dedicarle más tiempo", ha explicado el chef, que ha preparado un menú especial para su madre, junto al ganador de 'Masterchef 3', Carlos Maldonado: rodaballo asado con pieles glaseadas, costilla de cordero lechal con albaricoque pasificado y un bizcocho de chocolate y helado de maderas infusionadas.