Jordi Cruz, alto y claro a un concursante de 'Masterchef Junior': "Si no tienes nada bueno que decir cállate"

La noche del martes se emitió la segunda entrega de 'Masterchef Junior 8' y, con tan solo dos programas, esta edición está dando mucho que hablar. Esto se debe a que los niños están protagonizando llamativos momentos al tener perfiles muy remarcados. Henar y Javier son los aspirantes que más están destacando.

Henar conquistó a los espectadores en tan solo la primera entrega por su sinceridad y por decir con la inocencia de una niña que le "han roto el corazón mil veces": "Yo les he pedido salir a alguno y me han dicho que no... Es que no me merecen. Ahora estoy un poco más centrada en la cocina que en ligar", señaló la concursante dejando al jurado atónito.

Asimismo, la pequeña continúa brillando por su naturalidad y por su enamoramiento con Jordi Cruz. En cambio, Javier destaca por ser todo lo contrario a ella y ser uno de los participantes más traviesos de la edición, dado que suele responder a todos y no obedece a los capitanes.

Al juntar a dos personalidades tan opuestas, ambos niños protagonizaron un tenso momento que revolucionó las redes sociales. Tras la prueba de exteriores, los jueces hablaron con los concursantes antes de dar paso a la prueba de eliminación. "Cuando llegaste a 'Masterchef' nos dijiste que eras una experta en el desamor y, ahora, te defines como una rompecorazones. Explícame esto", se dirigió Samantha Vallejo-Nágera a Henar.

"Me han rechazado y yo he rechazado", aseguró la pequeña. "Porque eres muy fea", le dijo Javier por lo bajo. Estas palabras no gustaron nada al resto de compañeros y tampoco a Jordi Cruz, quien no dudó en salir en su defensa. "Tienes que aprender a respetar a los demás, lo primero", le comenzó diciendo el chef muy serio.

La reacción de Jordi Cruz

"A mí me parece excepcional Henar, tiene una belleza exterior e interior maravillosas", declaró Cruz, haciendo que el concursante asintiera, aunque sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento, y que Henar los agradeciera como un "halago".

"Además, dices que hay niñas que te tienen cierta envidia", le dijo el juez a Henar, siguiendo con la broma que tienen entre ellos. "A ver, es que hay un problemita. Yo te llamé 'pibonaco' y ahora algunas quieren quitarte. Yo quiero estar contigo ¿no? y ellas quieren también estar contigo", le contó ella.

Dejando las bromas a un lado, Cruz volvió a dirigirse a Javier, antes de dar paso a la siguiente prueba, para dejarle claro que no permiten ese comportamiento en el talent: "Es muy feo lo que has hecho, gratuitamente, si no tienes nada bueno que decir lo mejor es estar callado".