Joaquín Prat hace unas importantes declaraciones sobre el regreso de Ana Rosa tras ausentarse por el cáncer

Este miércoles,Patricia Pardo y Ana Terradillos han vuelto a ponerse al frente de ‘El Programa de Ana Rosa’ en sustitución de Ana Rosa Quintana, quien se retiró temporalmente tras ser diagnosticada con cáncer de mama. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, en los contagios por coronavirus a raíz de la llegada de la variante ómicron y la invasión de los rusos a Ucrania, Pardo ha cedido la palabra a Joaquín Prat, quien se encuentra al frente del ‘Club Social’.

Como ya es habitual, los presentes emplean los últimos minutos del espacio para dedicarle unas palabras a la reina de las mañanas. No obstante, en esta ocasión, han querido compartir unas imágenes que ha publicado la revista 'Semana', en las que se puede ver a la presentadora paseando, muy sonriente, por las calles de Madrid. Ante esto, Prat, Bibiana Fernández, Alessandro Lequio y Sandra Aladro coinciden en que muestra un aspecto muy esperanzador.

"Ana Rosa dando un paseo por la calle. Está estupenda, vestida muy moderna, muy guapa, el pelo más cortito, sonriente...", comenzaba señalando el presentador, haciendo referencia a la imagen en la que se puede ver a Quintana muy risueña con el pelo más corto de lo habitual. "A todos nosotros nos encanta verla así porque es un chute de energía y hace que veamos que el momento de su vuelta, de su regreso, esté todavía más cerca ¿Verdad?", apuntaba Prat, dejando caer que el regreso de la presentadora a 'El Programa de Ana Rosa' está cada vez más cerca.





Ana Rosa: "Estoy en la recta final de la quimio"

En esa misma línea, antes de dar paso a Sonsoles Ónega al frente de 'Ya es mediodía', el conductor del espacio quiso recordar que este jueves es un día muy importante para el programa de Telecinco: "Mañana cumplimos 4300 programas y faltas tú. Aquí te estamos esperando", declaraba el presentador, visiblemente emocionado al hablar de su compañera y amiga.

Asimismo, hace unos días, fue la propia Quintana quien compartió con sus seguidores cómo se encontraba. "Hace mucho que no publico nada. Afortunadamente me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio", aseguraba la periodista desde su cuenta de Instagram. "Me lo tomo como un trabajo, comida sana, entrenamiento, yoga, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de compañeros, miles de personas que que me hacen llegar su cariño, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos", contaba la presentadora sobre su rutina de estos últimos meses.