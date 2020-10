Joaquín Prat estalla ante las medidas educativas del Gobierno: "¿Quieren crear una generación de borregos?"

Una de las medidas económicas que el Gobierno plantea en tiempos de pandemia es subir los impuestos. El IVA es uno de ellos. Su subida ya se ha anunciado en el caso de las bebidas azucaradas, aunque la ministra de Economía, Nadia Calviño, ya ha dejado caer que podría haber otros bienes afectados. Entre ellos, estarían los libros de texto educativos.

También habría mayor presión fiscal sobre el pan, la leche, medicamentos, sillas de ruedas, prótesis, productos de higiene femenina, flores o entradas a eventos culturales, entre otros. Sin embargo, fue la subida del precio de los libros que parece estar encima de la mesa la que indignó sobremanera a Joaquín Prat hace unos días.

Joaquín Prat estalla ante las medidas educativas del Gobierno

El presentador de ‘Cuatro al día’ no pudo contenerse en directo esta semana y estalló al conocer estas intenciones del Ejecutivo. Unidas a las que se tienen en mente en el plano educativo.

“Suben el IVA de los libros, de los centros culturales, y luego dejan que los niños pasen de curso con dos suspensos... ¿No será que quieren crear una generación de borregos, para que no puedan pensar por sí mismos y, así, les tengan mejor controlados? Pregunto yo”, expuso Prat.

Parece que al comunicador de Mediaset tampoco le ha gustado mucho uno de los últimos anuncios del Ministerio de Educación: que se pueda obtener el título de Secundaria y Bachillerato con suspensos.

La subida del IVA que planea el Gobierno: libros, jardinería y restaurantes

EFE

La subida de impuestos está en el punto de mira del Gobierno. Entre aquellos a los que va a afectar la medida, se encuentra el IVA. Ya se detalló la subida al 21% de las bebidas carbonatadas, pero podría haber quedado claro que la mayor carga impositiva también va a hacerse extensible a otros sectores. Son la hostelería, el ocio, la cultura, el transporte y la jardinería.

Lo que planea el Ejecutivo es eliminar de la lista de productos gravados con tipos reducido y superreducido de IVA (10%y 4%) los bienes que no fomentan el consumo de productos de primera necesidad. Se trata de aquellos más relacionados con los hogares de rentas altas, según un informe sobre los beneficios fiscales elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

En concreto, hay siete bienes y servicios que no“funcionan de forma eficiente desde el punto de vista distributivo”, ya que un 70% de su beneficio fiscal lo disfrutan las rentas medias y altas: restaurantes, cafeterías y similares, transporte de pasajeros; hostelería; libros y prensa; paquetes turísticos y jardinería. Al Gobierno le interesaría una subida del IVA aplicable a todos ellos (al 21%), ya que se pasaría a recaudar 6.763 millones de euros más al año.

Aun así, desde el Gobierno no quieren que se hable de subida del IVA con respecto a este tema. “Estamos quitando una bonificación o un IVA especialmente reducido para algunos productos, por no considerar que sean productos cuyo consumo tengamos que incentivar, a diferencia de los de primera necesidad”, ha declarado la ministra de Economía, Nadia Calviño, durante una entrevista en RNE.

Bruselas podría tener constancia de estas intenciones fiscales de la Administración española: en el Programa Presupuestario que España envió a la UE, se habla de “medidas en el ámbito de la imposición indirecta”.

A día de hoy, el IVA superreducido del 4% afecta a productos alimenticios básicos, libros, periódicos y revistas, medicamentos, vehículos y sillas de ruedas (más sus reparaciones), prótesis, órtesis e implantes internos, viviendas nuevas de protección oficial o similares, viviendas para arrendar y algunos servicios de dependencia no exentos.

Por otro lado, el IVA reducido del 10% se aplica a productos alimenticios distintos a los del IVA superreducido y de las bebidas alcohólicas, servicios de gestión de residuos y mantenimiento, medicamentos de uso veterinario y otros distintos a los del IVA superreducido, entrada a centros y espectáculos culturales y deportivos no profesionales, productos de higiene íntima y anticonceptivos no medicinales, servicios de asistencia social no exentos ni gravados al 4%, instrumental sanitario, renovación y reparación de viviendas, viviendas nuevas y arrendamientos con opción de compra salvo las gravadas al 4%, el aprovechamiento por turnos de edificios, la jardinería, las importaciones de arte, antigüedades y similares y la hostelería.

El polémico decreto de Educación

El real decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, adopta medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria con motivo de la crisis sanitaria del coronavirus y permite a las comunidades adaptar los criterios de evaluación, promoción y titulación en Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Así, las administraciones educativas podrán autorizar su modificación para adecuarlos mejor a la situación provocada por la pandemia y los equipos docentes serán quienes valorarán "de manera colegiada y global" si se han alcanzado los objetivos de cada etapa".

En el caso de la titulación de ESO y Bachillerato se fija que la decisión "se adoptará garantizando la adquisición de los objetivos generales de la etapa" de manera que permitan al alumno continuar su itinerario académico.

"En consecuencia, no quedará supeditada -la titulación- a la no existencia de materias sin superar para el acceso a ambas titulaciones", señala el decreto.

En todo caso, para la obtención del título de Bachiller "será necesaria una calificación media igual o superior a la requerida para la superación de cada materia", se añade.

La reformar también incluye el apartado por el que, de manera excepcional y limitada hasta la finalización del curso afectado por la pandemia, las administraciones pueden contratar como docentes de Secundaria, FP, de música y artes escénicas, de artes plásticas y diseño, y de escuelas oficiales de idiomas a titulados que no tengan el máster para la docencia.

Todo ello cuando no sea posible nombrar a candidatos que estén en posesión de dicho máster al haberse agotado las listas sobre ellos.