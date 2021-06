Joaquín Prat se enfrenta a un colaborador del programa de Ana Rosa: "¿Por qué me miras así?"

Este jueves, tras informar de todas las noticias de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en el plan de vacunación, Ana Rosa Quintana ha dado paso al 'Club Social', espacio conducido por Joaquín Prat para analizar lo sucedido en los realities de Telecinco y los temas del corazón. Dada su rivalidad con La Fábrica de la Tele, no han comentado nada acerca del final de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y han centrado la mayor parte del debate en 'Supervivientes'.

Las imágenes más llamativas de la gala del miércoles fueron las del reencuentro entre Tom Brusse y la madre de Melyssa, las que han dado mucho qué hablar en 'El programa de Ana Rosa'. Como consecuencia, Joaquín Prat y Miguel Ángel Nicolás han tenido un encontronazo al hablar sobre los sentimientos del concursante por la madre de suexpareja, dado que él la considera como si fuese de su familia al ser "huérfano de madre".

En las mencionadas imágenes se puede ver a Jorge Javier muy emocionado y aplaudiendo la tierna escena, en la que Tom rompe a llorar. "Creo que la emoción de Tom viene con lo que él dice, pero sin perder de vista que su madre falleció, Tom es huérfano de madre, y en Nela ha encontrado esa madre o esos momentos", opinaba Prat.

No obstante, mientras el presentador remarcaba los sentimientos del concursante, Miguel Ángel Nicolás se ha mostrado totalmente en desacuerdo con su compañero. "¿Por qué me miras así?", le ha recriminado Prat, aparentemente molesto. "De verdad, ¿Por qué eres tan descreído de las emociones y de todo? No sé, no lo entiendo", agregaba algo alterado, señalando a su compañero.





"Oye, son puntos de vista"



"Hay emociones que te crees y emociones que no te crees, el muchacho le da el abrazo, escucha los aplausos del público y se viene arriba... Porque estas cosas se demuestran en la vida diaria. Esto es un concurso y está muy bien, pero esta señora seguro que lo ha pasado fatal por su hija", justificaba el colaborador su reacción ante lo sucedido en el reality.

"Pero, ¿No os dais cuenta de que, casi tres meses después, están viviendo una realidad paralela? Y alejados de los aplausos, del público... Dejaos del público y no sé qué, este chico ha convivido con la madre de Melyssa, que le ha tratado fenomenal, y le tiene cariño aunque haya roto con su hija", apoyaba Ana Rosa Quintana a Prat.

"Y ha sido una madre para él sin olvidar la ausencia de la suya", señalaba el presentador de 'Cuatro al día'. "Escuchó los aplausos y lo hizo para quedar divino. Ya está, no pasa nada", mantenía Miguel Ángel Nicolás. "Oye, son puntos de vista. Para eso está el concurso, para juzgar de una manera o de otra", se quejaba el colaborador ante los constantes ataques de sus compañeros.