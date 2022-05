Joaquín Prat no da crédito por la gravedad de las imágenes que ve en pleno directo de Cuatro: "Impresentable"

Joaquín Prat y su equipo de 'Cuatro al Día' han recibido una denuncia muy grave que les ha llegado desde una residencia de ancianos de Pontevedra. Familias de residentes y trabajadores han exigido a la Junta y han pedido la retirada de la licencia a esta residencia donde los mayores conviven con suciedad, camas rotas y úlceras. Este programa ha hecho un repaso de las declaraciones de familiares y las imágenes de esta llamada 'residencia de los horrores' ubicada en Galicia. Suciedad, insectos, mobiliario estropeado y presuntas vejaciones a los ancianos.

El periodista no ha podido evitar pronunciarse ante estas imágenes y ha indicado que "es impresentable que se tenga así a los ancianos... es que no hay palabras, yo me he quedado sin palabras". Este formato también emitía los audios de la directora de la residencia en la que se amenazaba a las trabajadoras y han hablado con la portavoz de las empleadas que ha manifestado su indignación en pleno directo.









Francisco José, que pertenece a una asociación de familiares denunciantes, ha indicado que les llegan "a dar incluso medicación y comida caducada. El médico viene cuatro horas a la semana, bueno, venía porque ya ni viene... las toallas hay que compartirlas y usarlas varios días".

Otros medios de comunicación que se hacían eco de las circunstancias en las que viven los mayores también incidían en que se encuentran en total abandono en cuanto a instalaciones, equipamiento y material. La situación es grave y hay muchas zonas en las que no se reúnen las mínimas condiciones de salubridad y mantenimiento. Por este motivo, familiares y trabajadores han decidido ponerse manos a la obra para cambiar cuanto antes esta situación y que los ancianos vivan como se merecen y con dignidad. El programa que presenta Prat también seguirá el caso de cerca.

Joaquín Prat señala a sus compañeros por lo que le hacen en 'El programa de Ana Rosa' : "¿Me quitáis eso?"

Joaquín Prat también se encarga de presentar 'El Programa de Ana Rosa', y vivía a comienzos de mes un momento muy incómodo en directo. Cada mañana es el responsable de moderar el debate en el club social y, para eso, al periodista le gusta sentirse cómodo. Algo que no pudo ser posible. En esa ocasión, Joaquín moderaba ese tramo del programa en el que Rocío Flores o Alessandro Lequio hablaban de todo el universo de 'Supervivientes'. No obstante, se producía un momento en el que ha hecho una petición a sus compañeros por algo que le ha incomodado mucho a la hora de presentar.









En el plató van cambiando la decoración en función de la época de año. Y ahora, hay unos loros que a Joaquín Prat le trastocaban un poco. Cuando Prat se veía en pantalla no le gustaba ver a esos animales detrás de él y hacía una pregunta a la organización del programa. "¿Cuándo podáis me quitáis los loros? Que parezco tonto".

Lo decía en serio y continuaba argumentándolo. "Quitadme los loros que tengo que buscar el tiro de cámara para que no aparezcan los loros encima de mi cabeza".