Joaquín Prat corta Cuatro por la tensa discusión entre Monedero y Cifuentes: "¿Tú sabes qué son mis padres?"

Joaquín Prat se vio obligado a mandar callar a sus colaboradores de 'Cuatro al día' para recuperar las riendas del plató. Como desde hace unas semanas, las elecciones de la Comunidad de Madrid acapararon el espacio de Cuatro, con la diferencia que, esta vez, el debate giraba en torno a la gran victoria de Isabel Díaz Ayuso. El presentador contó con Juan Carlos Monedero y Cristina Cifuentes para analizar los resultados, lo que terminó con un tenso enfretamiento entre ellos.

La discusión comenzó cuando el comunicador puso sobre la mesa unas llamativas declaraciones de Monedero que se hicieron virales: "¿Qué pasa, los que ganan 900 euros y votan a la derecha son Einstein? Es un clásico. Cuando tienes una conciencia de falsa realidad y votas a tus verdugos, pues te estás equivocando". En primer lugar, el presentador quiso que el de Unidas Podemos explicase sus palabras.

"El lenguaje es tan rico, que lo puedes expresar de una manera que parezca analítico u ofensivo. Yo procuro que sea analítico", aclaró el colaborador del espacio, insistiendo en que no entiende como la gente puede votar a quienes atentan contra sus derechos y puso como ejemplo el hecho de que Isabel Díaz Ayuso se hubiera opuesto a la subida del salario mínimo propuesta por Pablo Iglesias.

"Nacisteis del espíritu del 15M para defender a toda esa gente que tenía contratos precarios, que estaba en paro o fuera del sistema", le recordó Prat. "Resulta que varios años después, esa gente a la que veníais a representar, muchos ellos siguen igual y sin embargo vosotros habéis medrado bastante", agregaba.





Fue entonces cuando el discurso desencadenó en las querellas que se le habían impuesto y Monedero se dirigió a Cifuentes para preguntarle cuántas le habían puesto a ella. "Que yo tenga que escuchar lo de que nunca ha habido un ataque mayor a un político es que en fin, a eso prefiero no contestar", declaró la ex del PP. "El mayor servicio que ha hecho Pablo Iglesias a España es marcharse", concluyó la colaboradora tras reconocer que hubo cosas del 15M que le habían parecido bien. Ante esto, Monedero se mostró muy crítico con ella y le reprochó que "tan buenas no serían cuando mandó a la Policía".





"¿Pero tú sabes que son mis padres?"

"Hay una cosa de fondo que os molesta a la derecha, lo que hay es un clasismo espectacular", le cortó Mondero a Cifuentes ante sus constantes ataques a Iglesias. "¿Pero qué dices? Si yo no he dejado de trabajar ni un solo día. ¿Pero tú sabes que son mis padres?", se defendió la colaboradora. "La gente está hasta los cojones de estos debates", opinó Antonio Miguel Carmona, quien también criticó la escaleta del propio programa por haber abierto el espacio con Podemos y no con la victoria de Ayuso.

"¿Podemos no entrar en ataques personales? La última vez terminó esto como el rosario de la aurora", pidió Prat para interrumpir a sus colaboradores y recuperar el orden, ya que no dejaban de interrumpirse entre ellos y de intercambiar ataques.

Acto seguido, el presentador logró devolver el orden al debate y recordó que Ayuso había ganado "en todos los distritos de Madrid". "Preguntémonos por qué... Han habido muchos engaños. Un uso abusivo de las instituciones que ha engañado a mucha gente. Se me escapa que a alguien que le están diciendo que le van a empeorar la sanidad, la educación, los transportes vote al que le dice eso", respondía Monedero.

"Como político o ex político no puedes poner en cuestión el criterio de la gente al ir a votar. Lo que tenéis que hacer es dar soluciones", le reprochaba el conductor del espacio de Cuatro. "Han ganado las fuerzas moderadas", agregó, lo que hizo saltar al colaborador. "¿Ayuso? ¿Moderada?", exclamó. "No voy a entrar en tu discurso", zanjó Prat para seguir analizando los resultados del 4-M.