Joaquín Prat confiesa el tenso momento que vivió con Rocío Flores tras las cámaras de Telecinco: "Lo pasé mal"

Patricia Pardo y Ana Terradillos siguen al frente de ‘El Programa de Ana Rosa’ en sustitución de Ana Rosa Quintana, quien se retiró temporalmente tras ser diagnosticada con cáncer de mama. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en el aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de la variante ómicron, las presentadoras dieron paso a Joaquín Prat, quien dirige el ‘Club Social’.

El presentador de la sección dedicada a la crónica social, quiso dedicar parte del espacio a su compañera de plató, Rocío Flores. Esto se debe a que el presentador se mostró muy preocupado ante el estado en el que se encuentra su compañera. El pasado jueves, la joven colaboradora acudió a su puesto de trabajo en Telecinco tras enfrentarse a la confirmación de la relación entre su padre, Antonio David Flores, con su amiga y compañera, Marta Riesco. Esta noticia lleva meses en el aire, pero fue le reportera quien confirmó su relación con el ex colaborador de ‘Sálvame’.

Como consecuencia, Flores se enfrentaba a un día difícil por los pasillos de Telecinco, dado que la nueva relación de su padre sería un tema a tratar en su puesto de trabajo. A pesar de que sabia que iba a tener que defender a su familia ante las nuevas polémicas que han salido a la luz, ocupó su sitio en el sillón de ‘El Programa de Ana Rosa’ y habló de lo sucedido con lágrimas en los ojos.

La tertuliana protagonizó un momento tan complicado que Olga Moreno, ex mujer de su padre y quien quiere a Flores como una madre, quiso entrar en directo por teléfono para darle ánimos y aclarar su relación actual con Antonio David. A ojos del público, un tenso momento acaparó el plató de Telecinco por el mal rato que estaba pasando la colaboradora. Sin embargo, parece que la situación fue todavía más complicada cuando las cámaras dejaron de grabar.









“Yo lo pasé mal por nuestra colaboradora, por Rocío Flores, porque ya son muchas las que ha pasado ya aquí sentada, en mi opinión, demasiadas”, comenzaba Prat para analizar lo que sucedió con su compañera y contar cómo lo vivieron sus compañeros. “Ella puede decir ‘no estoy en condiciones, no me apetece sentarme'”, señalaba el conductor del espacio.

"Le dije que así no se podía sentar"

“Les tengo que decir que ha pasado, Rocío ha venido muchos días en los que no estaba bien, pero ha acabado sentándose y dando la cara. La situación era complicada antes de entrar porque no tenía un papel fácil y era evidente, en algún momento se llegó a decir ‘vamos a ver qué hacemos’, pero ella llegó y se sentó”, revelaba el presentador, dejando claro que se dio a Flores la opción de no salir en directo, pero que ella se negó.

El presentador confesó que la colaboradora se encontraba tan mal ante todo lo que estaba pasado, que incluso le ofreció no entrar en el programa y un lugar seguro para calmarse: “Óscar y yo le dijimos ‘Rocío, así no te puedes sentar’. Le dije ‘serénate, si no quieres sentarte, no te sientes. Te vas y te relajas’. Incluso le dije ‘te vas a mi camerino con Agustín [su representante] y te relajas’ por cómo la veía”.

“Es que ayer fue la muestra de la decepción absoluta con su padre, Antonio David. Ella decía muchas veces que hay cosas que no le importa ver en la tele porque las ha vivido y no le importa decir cómo son. Pero lo de ayer fue la decepción absoluta. El castillo se le cayó“, opinaba Antonio Rossi al respecto.

“Lo de ayer también lo ha vivido, pero desde el prisma que le ha ido mostrando su padre. Ayer tenía mucho dolor porque se le ha derrumbado su padre, la referencia que ella había escogido. Tiene que estar pasándolo muy mal porque duda de que su padre le engañe, e intuyo que no es la primera vez que le pasa”, apuntaba Paloma García-Pelayo por otro lado.