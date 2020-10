Jesús Vázquez rompe a llorar durante el directo de 'Idol Kids': "Sufrí bullying"

Como es ya algo habitual en'Idol Kids', este lunes, las lágrimas han inundado el escenario del talent, pero esta vez no ha sido Isabel Pantoja quien no ha podido contener la emoción. Por primera vez, Jesús Vázquez no ha podido evitarlo y se ha derrumbado tras la actuación de uno de los aspirantes.

Todo sucedió cuando Manuel, un niño de 9 años, se subió al escenario para mandar un mensaje muy especial. El pequeño se ha presentado al programa con un rap compuesto por él en el que denuncia y erradica el bullying, una batalla que también tuvo que luchar el presentador cuando iba al colegio, por lo que se ha emocionado al escucharle.

El mensaje del joven ha impactado tanto a los espectadores como el jurado, quienes se han mostrado muy sorprendidos y emocionados. "Es muy importante que un niño de tu edad cante una canción como ésta", le dijo Edurne. Asimismo, Isabel Pantoja, con los ojos vidriosos, estuvo a punto de derrumbarse cuando Manuel pidió al público que gritaran al unísono su mensaje: "¡Basta ya!".

Dada la situación, los miembros del jurado han querido saber si la canción habla de su propia experiencia o si habla de algún ser querido que lo sufrió. "Yo no lo he sufrido, pero todos somos iguales y tenemos que vivir felices. Esta vida está para disfrutarla", ha contestado el concursante mientras daba una lección a los espectadores. Gracias a su talento y el mensaje que ha querido transmitir, ha recibido tres votos verdes y ha pasado a la siguiente fase.

Tras abandonar el escenario, Manuel se ha reencontrado con sus padres y con Vázquez, quien, con lágrimas en los ojos, ha querido agradecer al pequeño el mensaje que acababa de transmitir. "Yo sufrí bullying cuando era pequeño y ojalá hubiera tenido un amigo como tú, que lo gritara. Gracias, de verdad", le dijo el presentador antes de derrumbarse.