Isabel Pantoja se abre en canal y recuerda entre lágrimas a Rocío Jurado y Michael Jackson: "Le conocí"

No hay día en el que Isabel Pantoja no se convierta en la protagonista de 'Idol Kids. La tonadillera acapara gran parte del programa con sus lágrimas, ya sea por su emoción al ver actuar a los más pequeños o por recordar complicados momentos de su vida. Sin embargo, esta vez, dejando los sollozos a un lado, Pantoja ha desvelado a sus compañeros y espectadores una de las situaciones más anecdóticas de su vida: cuando conoció a Michael Jackson.

Todo empezó cuando una aspirante interpretó sobre el escenario una canción del artista, 'Billie Jean'. Acto seguido, el jurado valoró su actuación muy positivamente. "Según la has empezado me he olvidado de Michael", le confesó Carlos Jean. "Yo no he visto una niña, he visto una mujer adulta, una seguridad… una manera de hacer tuya esta canción que creo que no tengo ningún pero, eres una artista", opinó Edurne.

Asimismo, las cámaras enfocaron a una Isabel Pantoja muy emocionada, ya que define a Michael Jackson como su ídolo: "Para mi era y sigue siendo mi ídolo aunque no esté ya entre nosotros físicamente", declaró la cantante. "Tuve la suerte de conocerlo en persona", reveló. Ante sus declaraciones, sus compañeros del jurado se mostraron muy sorprendidos: "¿Pero qué dices?". Fue entonces cuando Pantoja se aventuró a contar la historia.

"Fue en Santa Mónica, en Los Ángeles. Michael Jackson era el vecino de Juan Gabriel. Su casa colindaba con la suya", declaró. Asimismo, desveló que, en ocasiones, salía a la calle por el jardín de Juan Gabriel para evitar a los fotógrafos.

Fue en uno de estos momentos cuando el artista mexicano los presentó. "Era un señor superdelgadísimo, lo vi en lo peor", explicó la artista durante la gala. Unas declaraciones que dejaron dejaron con la boca abierta a Edurne y Carlos Jean.

La tonadillera se emocionó al recordar a Rocío Jurado

De la misma manera, Pantoja ha tenido que despedirse de muchos amigos. Es por esto por lo que no ha podido evitar emocionarse al escuchar a Álvaro, un niño de once años, interpretando 'Como una ola' de Rocío Jurado.

"Me has emocionado tú cantando esa canción de mi compañera a la que tanto de echa de menos, al menos yo. Jamás una artista morirá porque su legado quedará", confesó la tonadillera al recordar a "La más grande".

Las lágrimas de la cantante fueron a más cuando el concursante le contó lo mucho que la había seguido durante toda su vida y lo mucho que la quería: "Te oigo tanto que mis padres acabaron hartos de escucharte. Te quiero demasiado", le confesó el joven.