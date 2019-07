Jesús Vázquez: No me puedo imaginar a mi madre buscándome pareja

Jesús Vázquez pasa de relamerse en "Bake Off" a ayudar a madres a ejercer de casamenteras de sus hijas en "Me quedo contigo", un programa de citas que Telecinco estrena mañana, aunque el presentador reconoce que no puede imaginar a su madre, fallecida hace años y "mujer de otra época", buscándole pareja.

"Para empezar porque le hubiera gustado una esposa en vez de un marido", reconoce en una entrevista con Efe Vázquez, para quien "Me quedo contigo" supone volver a un formato en el que se siente "muy cómodo" y que le recuerda a "Allá tú" -que condujo de 2004 a 2008 en Telecinco y en 2011 en Cuatro- porque le permite "improvisar todo el rato" y mostrar su "empatía" con los participantes.

En este caso 20 chicas cuyas madres tratarán de encontrarles pareja, con las que se ha creado "una atmósfera maravillosa que traspasará la pantalla", creando un programa "de muy buen rollo".

"Es un programa con muchísimo humor, pero las madres que llevan muchos programas se han hecho amigas y cuando se despiden hay lágrimas y abrazos. Es muy vivo, estoy contentísimo y ojalá que vaya bien y, como 'Allá tú', esté varios años en pantalla", manifiesta Vázquez (Ferrol, La Coruña, 1965), que ha presentado para Mediaset programas como "Gran Hermano", "La voz" o "Supervivientes".

El grupo televisivo refuerza su apuesta por los programas de citas, ya que cuenta con "First Dates" y "Mujeres y hombres y viceversa", aunque para Vázquez -que confiesa que nunca ha utilizado aplicaciones para buscar pareja- "lo de las citas es una excusa para hacer un 'show' televisivo para que el espectador se divierta, porque a la gente le divierte ver cómo otras personas se relacionan o ligan; pero no tenemos la función social de hacer parejas".

Se trata de una versión del formato internacional "Take me out", producido por Fremantle, en el que 20 mujeres tratarán de encontrar al chico de sus sueños a través de sus madres, que juzgarán a los solteros que aspiran conquistar a sus hijas, mientras ellas contemplan todo lo que acontece en una sala espía, sin poder comunicarse con sus progenitoras.

Los candidatos dispondrán de unos minutos para presentarse y las madres-celestinas descartarán a quienes no vean apropiados para sus hijas con un pulsador rojo, tras lo que cada soltero escogerá a dos posibles suegras entre las que no les han rechazado y tendrá la posibilidad de conocer a sus hijas y decidir con quién de ellas quiere tener una cita.

Sobre la versión internacional, que se emite en más de 30 países, la española aporta una novedad: dar a las madres todo el control, porque de ellas dependerá que sus hijas conozcan finalmente al soltero de oro en el plató.

Jesús Vázquez asegura que se trata de "una mejora sustancial del formato original, al que le hemos dado tal vuelta que en casi nada se le parece". "Casi todo está inventado en la televisión y puedes hacer un 'dating', un 'talent' o un programa cultural de preguntas y respuestas basado en formatos internacionales, pero luego hay que tener talento creativo para darle una vuelta de tuerca".

El presentador, que reconoce el éxito y la competencia de plataformas de entretenimiento como HBO o Netflix, defiende que "la televisión convencional funciona muy bien, cada vez hay más programas y vamos a conseguir que convivan ambos formatos".