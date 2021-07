Jesús Cintora toma aire: la decisión de TVE que cambia el futuro de 'Las cosas claras'

Hace unas semanas, el nuevo Consejo de Administración de Televisión Española anunciaba la decisión de poner fin a 'Las cosas claras', el magazine de entretenimiento que ocupa parte de la programación matinal de La 1. El programa, presentado por Jesús Cintora, dejará de emitirse el próximo 23 de julio, fecha en la que comienzan los juegos olímpicos. Desde el Consejo de Administración habían comunicado que el presentador dejaría su puesto a otro rostro conocido a finales del mes de junio, pero este miércoles han anunciado un cambio de opinión.

En marzo de este año, con la llegada a la presidencia de RTVE de José Manuel Pérez Tornero, se dejó claro que los "info-shows" no tienen cabida en la televisión pública. Motivo por el cual el Consejo de Administración comunicaba la suspensión del programa conducido por Cintora, solo nueve meses después de estreno, el 16 de noviembre de 2020.

Pero la polémica de 'Las cosas claras' no acaba ahí. Se trata de un espacio producido por un tercero, en este caso una productora llamada Lacoproductora, una manera de trabajo poco común en la televisión pública, que tiene como norma producir sus propios contenidos. Una pauta recogida en el artículo 7.5 de la Ley 17/2006 de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, que establece que “la Corporación RTVE no podrá ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos”.





Varios rostros conocidos de la televisión pública alzaron la voz en el momento de estreno del programa. Xabier Fortes aseguraba en twitter que "si el tramo de 8 a 15 horas, de contenido informativo, en TVE se ha externalizado por completo, que no sorprenda la protesta de sus profesionales, a la que me sumo. Y en absoluto cuestiono la categoría de los que lo dirigen, pero así no." Por su parte, el presentador del Telediario, Carlos Franganillo y el de RNE, Marc Sala, dejesus claraban que no veían este tipo de contenido en la radiotelevisión pública y que era "absolutamente impropio de RTVE".

La cancelación de 'Las cosas claras' ha llegado hasta el Congreso. Hace unos días, el diputado nacional, Joan Baldoví, cerró su intervención dedicando unas palabras al espacio presentado por Cintora. "Creo que en la televisión pública cabe el periodismo serio y sosegado, así como cabe este periodismo de actualidad y más guerrero. Creo, sinceramente, que es un error que este programa desaparezca de la parrilla", afirmaba Baldoví.

¡Comenzamos!??

?? Puedes comentar el programa a través del HT

?? #Lascosasclaras157

?? EN DIRECTO https://t.co/2zePWypCFjpic.twitter.com/DfwrD35ZMq — Las Cosas Claras (@cosasclarastve) June 30, 2021





Aunque el Consejo de Administración no parece haber cambiado de opinión sobre la cancelación del programa, sí ha realizado un movimiento respecto a Cintora. El presentador retrasa su salida del formato y seguirá conduciendo el magazine hasta el 23 de julio, fecha en la que Cintora tendrá que despedirse del programa.