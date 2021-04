Jesús Cintora entrevista a una mujer en TVE para criticar a Ayuso y no sale como esperaba: "Soy de la privada"

El presentador de 'Las cosas claras', Jesús Cintora, entrevistaba este viernes a una anciana de 85 años llamada Amparo, a la que introducían como un ejemplo de falta de previsión para el plan de vacunación en la Comunidad de Madrid. El caso de la mujer es el de alguien que vive en el municipio de Móstoles, a 21 kilómetros de la capital, y a la que habían comunicado que tendría que trasladarse hasta el Hospital Zendal para que la vacunasen contra el coronavirus.

No obstante, lo que en el rótulo del programa de TVE lo titulaban como “Odisea hasta el Hospital Isabel Zendal” resultó muy diferente de como el presentador de la cadena pública se esperaría. Y es que las respuestas no hicieron sino arrancar sonrisas nerviosas por parte de Cintora que, conforme Amparo contaba los detalles de su situación, la entrevista apenas duró un total de 2 minutos y medio.

Amparo, a Cintora: “Soy de la privada”

“Me llamaron hace 15 días que tenía que ir al Zendal, y yo pregunté que, estando empadronada en Móstoles, por qué no me podían vacunar aquí”, explicaba la anciana de 85 años en una conexión en directo desde su casa, en el municipio madrileño. “Usted no tuvo quien la trasladara”, le preguntaba el presentador de TVE, antes de que la mujer aclarase que sí: “No, yo tengo a mis hijas, pero ellas tenían que pedir permiso en el trabajo”.

Pero el momento más curioso de la entrevista llegaba cuando la propia Amparo explicaba el motivo real por el que la administración autonómica no le había llamado para vacunarse en el centro de salud de Móstoles: “Yo no sabía que a los que estaban vacunando aquí era a los de la seguridad social, y yo soy de la privada”, apuntaba.

“Yo no madrugo”

Y es que, además, la administración había vuelto a llamar a la invitada el mismo día de la entrevista, según explicaba: “Casualmente me han llamado hoy, que tengo que ir mañana a vacunarme, a la misma hora, a las 10, también al Zendal”. En ese momento Cintora insistía por tercera vez en los kilómetras que separaban su domicilio del Zendal: “¿Para usted que supone? ¿Cuántos kilómetros?”

Pero la respuesta de Amparo superó todas las expectativas: “Pues para mí madrugar, porque yo soy mayor y no madrugo, y si tengo que estar a las 10 tengo que madrugar”, comentaba, mientras a Cintora se le escapaba la risa. “Además de molestar a mis hijos que me tienen que llevar, y cada uno tiene sus obligaciones”, añadía la mujer. Insistía además, la entrevistada en que hay un hospital de la sanidad privada en Móstoles para que la atiendan: “Aquí han hecho un hospital privado hace 8 años que está muy bien, y no sé cómo no me pueden vacunar aquí”. No obstante, el presentador de 'Las cosas claras' decidía poner punto y final a la entrevista en ese momento.