Jesús Cintora corta a una colaboradora por sus insistentes comentarios: "Cuando tú hablas, el otro se calla"

El pasado jueves, el polémico chat de los militares retirados en el que piden la "purga de los rojos" y "aniquilar a 26 millones, niños incluidos" , fue el tema principal del debate de la mesa política de 'Las cosas claras'. "Preparados para el combate, a por los rojos, a la lucha, hay que aniquilar a los 26 millones", decían los militares en las mencionadas conversaciones.

Asimismo, otro tema que alborotó el plató fue el protagonizado por el plan presentado por Sanidad, el que determina las medidas que hay que respetar para poder celebrar la Navidad junto a los familiares. Esta vez, el espacio contaba con Javier Aroca, Carmen Tomás, Naiara Pinedo y José Apezarena como tertulianos de la mesa dirigida por Jesús Cintora.

"Me parece inaceptable. Espero que el presidente del Parlamento Europeo diga que en la Europa democrática no caben ejércitos fascistas. El capitán general tiene que decir algo", replicaba Aroca, refiriéndose a los mensajes del chat.

��Accedemos en #EXCLUSIVA al contenido completo del chat del odio militar, su nombre oficial: 'La 19 del aire'



��“Hay que aniquilar 26 millones, niños incluidos”



��En #EXCLUSIVA en #Lascosasclaras14https://t.co/Jd3S1QqOEXpic.twitter.com/oMJZgcEdKo — Las Cosas Claras (@cosasclarastve) December 3, 2020

Acto seguido, los colaboradores hicieron hincapié en la norma que dicta que no se podrá ni entrar ni salir de una comunidad autónoma entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, solo para visitar a familiares y allegados, para evitar los rebrotes después de la festividad.

A raíz de esto, Carmen Tomás salió en defensa de Isabel Díaz Ayuso en relación a la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid y opinó que el Gobierno ha cedido ante las propuestas del Partido Popular porque era conscientes e que sus ideas eran mejores: "Todo lo que han ido pidiendo se ha ido consolidando. Es muy evidente".

"No pongas de ejemplo Madrid, por favor. Vamos a Usera y a los barrios más necesitados a preguntarles qué opinan de que fueran objeto de confinamiento mientras los barrios de los riquitos que han campado a sus anchas todo este tiempo. Madrid no quiere quedar mal con el sector económico", comenzó diciendo Aroca hasta ser interrumpido por Tomás.

"¡Pero si no me dejas hablar!"

"Carmen, una cosa. Carmen, una cosa, cuando tú has hablado Aroca no te ha interrumpido ¿Vas a dejarle que termine? Por favor, muchas gracias. Déjale que termine", pidió Cintora a la colaboradora para poner orden en la mesa. Sin embargo, mientras Aroca intentaba manifestar sus argumentos, Tomás seguía cortándole para contradecirle, por lo que el presentador se vio obligado a intervenir.

"No me haces caso a lo que estoy diciendo. El Gobierno ha cedido siempre a lo que pedía Madrid. Eso se te olvida en tu perorata", replicó Tomás antes. "Hay una cosa que creo que se entiende perfectamente y es que cuando tú hablas, el otro se calla ¿Puedes dejar de interrumpirle?", le explicó Cintora, muy tajante. "¡Pero si no me dejas hablar!", se quejó la tertuliana antes de quedarse en silencio para continuar con el debate.