Jesús Calleja se marcha de pronto en 'Planeta Calleja' al recordar un complicado momento personal: "Me voy ya"

La noche del lunes, Jesús Calleja volvió a formar parte de la parrilla de Cuatro al frente de ‘Planeta Calleja’. Esta vez, el presentador se ha desplazado hasta Kirguistán junto a Amaia Salamanca. A lo largo de la aventura, la actriz se mostró totalmente sincera y no dudó en hablar de varios aspectos de su vida privada como el éxito, el dinero que ha llegado a ganar o su momento profesional más complicado. Durante las entrevistas comparten momentos tan emotivos, que incluso el presentador se sinceró y habló sobre uno de los momentos más complicados de su vida.

El presentador y la actriz se encontraban pululando por mitad del norte de Kirguistán cuando detuvieron su viaje para apearse en un interminable cementerio. Tal y como explicaba Calleja a la actriz, mucho antes habían convivido con nómadas, montado a caballo y hasta derrapado en bici por unos impresionantes parajes de la Asia Central poco vista en televisión. "Una cosa que no hemos hablado de este país, que ha pasado completamente desapercibido: que son musulmanes", señalaba el presentador, muy sorprendido al no haberse encontrado ninguna mezquita o habitantes de la zona con la vestimenta que les caracteriza.

"Nunca he ido a cementerios, no he ido ni a los entierros de mis familiares", confesó entonces la actriz cuando se detuvieron en el mencionado cementerio. Fue en ese momento cuando el conductor del espacio de Cuatro también quiso sincerarse con su acompañante. "Nos parecemos en muchas cosas. No puedo ir a un cementerio donde van a enterrar a un amigo o familiar", señalaba Calleja.









"Incluso al de mi hermano no fui y me quedé con mi madre en un lugar muy bonito hablando de lo bonita que fue la vida de mi hermano. Tampoco fue mi madre, no la dejé ir, nos quedamos los dos juntos", contaba el presentador, recordando uno de los momentos más difíciles para su familia.

Como consecuencia, Calleja parecía estar incómodo y pidió tanto al programa como a la invitada marcharse de aquel cementerio, dado que le estaba recordando momentos difíciles de su vida. "Yo me voy ya... No quiero más cementerios. ¡No me gustan! Definitivamente, no me gustan, borrados, adiós", exclamaba el presentador mientras se daba la vuelta, después de recordar la muerte de su hermano Julián, que no pudo superar un duro cáncer.









El primer trabajo de Amaia Salamanca como actriz

"Me llamaron para un casting al que llegué una hora tarde porque no quería ir. Al final mi exnovio me animó y me presenté allí. Para mí fue una sorpresa que me cogieran, pero decidí aprovechar la oportunidad”, contaba la actriz, haciendo referencia a cuando participó en ‘SMS’ con populares actores como Yon González o Mario Casas, serie que les sirvió como trampolín en el mundo de la interpretación.

“En aquella época me pagaban 6.000 euros por un mes de trabajo", contaba, dejando claro el motivo por el que no pudo rechazarlo. Asimismo, Salamanca reconoció que le costó mucho asimilar la fama y que estuvo a punto de abandonar el mundo de la interpretación: "Con 'Sin tetas no hay paraíso' me costó mucho llevar el mundo de la prensa porque siempre me gusta tener esa parcela de mi vida más privada. Tan difícil se me hizo que llegué a pensar que no merecía la pena".