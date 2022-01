Javier Gutiérrez habla claro del futuro de Antonio Resines tras su paso por la UCI: "En las próximas semanas"

El actor Javier Gutiérrez, conocido por su papel en películas como 'Campeones' o series de televisión como 'Estoy Vivo', ha visitado este sábado el programa de José Yélamo en La Sexta, 'LaSexta Noche', donde ha repasado algunos aspectos de su carrera profesional y también ha hablado sobre el estado de salud del actor cántabro.

Antes de las Navidades, la noticia sobre le ingreso en la UCI de Antonio Resines marcó la actualidad de la pandemia. La familia, en un primer comunicado emitido, señalaba que Resines se encontraba estable dentro de la gravedad, por lo que arrancaba un largo camino que todavía no ha terminado.

Rápidamente, fueron muchos los rostros conocidos de nuestro país los que se pronunciaron para mandar un mensaje de cariño a Antonio Resines. El primero Iker Jiménez, que informaba que se había podido poner en contacto con él: "Yo he mandado un escrito a Antonio Resines, ese fenómeno, y me ha respondido muy amable Antonio. Yo soy un gran admirador y creo que él nos ve también. ¿Entonces qué ocurre? Ya cuando ves que responde y que está bien pues te entra un alivio. Seguro que Antonio sale de esto. Cántabro durísimo. No va a tener ningún problema. Te mandamos todo el ánimo Antonio".









También, otros amigos de profesión de Resines usaban sus redes sociales para mandarle un mensaje de cariño, como fue el caso del actor y director de cine español Santiago Segura: "Mi amigo Antonio Resines está en la UCI. Su estado es delicado y parece que se verá obligado a pasar allí la Nochevieja. Antonio es una de las personas más majas, simpáticas, asequibles, positivas y generosas que me he encontrado en esta profesión. Pienso además que su forma de ser traspasa a sus personajes y esto hace que la gente le quiera y le aprecie aún sin conocerle, porque transmite cercanía y genera buen rollo. Trabajar con él es un placer. Es un gran compañero con el que es difícil aburrirse. Quisiera con todas mis fuerzas que superase este trance, y creo firmemente que lo va a lograr".

Ahora ha sido el caso del actor Javier Gutiérrez, que esta misma semana se pronunciaba en el programa de Movistar 'La Resistencia' sobre el estado de salud de Resines: "Lo ha pasado regular, tirando a mal por este bicho cabrón, pero que está saliendo".

El mensaje de Javier Gutiérrez a Antonio Resines en La Sexta

En esta dirección, Javier Gutiérrez se ha vuelto a pronunciar, en esta ocasión en La Sexta, sobre el futuro de Antonio Resines, al que le ha mandado un mensaje cargado de positividad: "Antonio, como muchas personas que han pasado por el covid, no lo está pasando bien, pero yo creo que es un hombre muy fuerte, con muchísima fortaleza, con muchas ganas de engancharse a la vida y aunque está en una situación delicada en las próximas semanas sigamos teniendo buenas noticias, esperanzadoras y saldrá adelante seguro".

