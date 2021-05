Javier Dávila evita un "accidente" en pleno directo de 'Pasapalabra' y Roberto Leal reacciona: "¡Seguridad!"

'Pasapalabra' es uno de los concursos más vistos y seguidos de Antena 3, consiguiendo ser el espacio líder en su franja horaria al sumar un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a la cadena, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras en el informativo de la noche.

Esto se debe a que los duelos entre concursantes han logrado enganchar a los espectadores, en concreto su batalla por completar 'El Rosco'. Por el momento, Pablo Díaz se ha convertido en el mejor concursante de la prueba y en el concursante más longevo del concurso de Antena 3. Además, también ha estado a punto de hacerse con el bote en varias ocasiones, lo que le impidió el fallar la última letra que quedaba azul en 'El Rosco'.

A principio del programa, Díaz protagonizó el enfrentamiento más llamativo con Luis de Lama. La rivalidad entre ambos fue de las más seguidas por los espectadores, ya que ambos participantes fueron muy queridos por la audiencia. Tras la salida de Lama, Marta Terrasa se convirtió en una gran rival para Díaz, venciéndole en 'El Rosco' en alguna ocasión. No obstante, tras su derrota, Javier Dávila es el concursante que más difícil se lo está poniendo.

Sin embargo, este jueves, Dávila empezó el programa en la 'Silla Azul', aunque volvió a formar parte del equipo azul a pesar de que, tal y como reconoció, no estaba en su mejor día. El concursante se enfrentó a las pruebas junto a sus nuevos compañeros, Valerias Ros y Arturo Valls, quienes le ayudaron a conseguir el número máximo de segundos posibles para poder hacer frente a 'El Rosco'.









Fue en 'La Pista' donde el equipo de Dávila acumuló su mayor número de segundos. El concursante solo necestó dos pistas de Roberto Leal para acerar la canción que Pablo Díaz desconocía. Tras su acierto, el participante no dudó en cantar y bailar 'Déjame' acompañado por sus compañeros, mientras celebraban que se habían hecho con cuatro segundos.

"Javier, un poquito más y te derramas"

Fue entonces cuando el concursante sufrió un "accidente" y el presentador tuvo que intervenir y llamar a seguridad. "Un momento, ¡Seguridad!", exclamó Leal para que ayudaran al participante. "Javier, un poquito más y te derramas. No ha habido un amago de...", señalaba el conductor del espacio de Antena 3 al ver que casi se cae Dávila.

"Ha sido el amago de bajar, pero se me ha caído la petaca y he dicho 'no quiero accidentes, si la piso...'. Luego todo son problemas", explicaba el concursante para informar de que se le había caído el micro. "Ah bueno ¿Tienes la petaca en la mano? Pues apóyala en la mesa. Si todo lo que ocurre aquí es verdad. Apoya, ahora te pondremos el micro bien. Es para que se vea que la petaca es buena, que nos gastamos el dinero", bromeaba Leal para dejar claro al concursante que no pasaba nada.