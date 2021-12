Jaime toma una drástica decisión tras su derrota contra Orestes en el Rosco de 'Pasapalabra': "La frustración"

Las tardes de Antena 3 se han convertido en un referente en el mundo de los concursos. El duo formado por 'Boom' y 'Pasapalabra' mantiene fieles a los espectadores, que aprovechan para ver las noticias con Vicente Vallés y más tarde divertirse en 'El Hormiguero' con Pablo Motos. Roberto Leal es una de las caras estrella de las tardes, y es que desde su llegada a 'Pasapalabra', ha logrado hacer suyo el concurso y al mismo tiempo mantener la esencia del espacio, formando una combinación perfecta, que a los espectadores les encanta.





En las últimas semanas, los concursantes estrella son Orestes y Jaime. Mientras que el primero supera los 45 programas a sus espaldas, Jaime no deja de aumentar su cifra, y lleva ya 28 días concursando. El nivel de ambos ha sido palpable desde el primer momento. Han logrado ganarse el cariño del público y ofrecen cada tarde duelos de alto nivel. La media de aciertos en cada uno de sus roscos supera la veintena y los fallos se cuentan con menos dedos que los de una mano. Un tándem que funciona, engancha y entretiene al público, que está ansioso porque uno de los dos logre llevarse el bote.

Jaime sorprende a Roberto Leal con su cambio de look tras su derrota frente a Orestes

En el programa anterior, ambos concursantes, Orestes y Jaime, volvieron a enfrentarse al Rosco, desde el equipo azul y naranja respectivamente, y a luchar por el esperado bote. Orestes jugó muy bien sus cartas y en apenas unos turnos logró hacerse con 22 aciertos. El concursante tiró de estrategia y dejó pasar el tiempo, obligando a Jaime a jugar solo el resto de la prueba. Este último arrancó desde la letra G, sin posibilidad de parar el tiempo ni hacer balance, salvo que cometiera un error. Finalmente, logró 21 aciertos y un solo fallo, pero el resultado no fue suficiente para arrebatarle la victoria a Orestes.

La frustración del último programa de Jaime hace que se cambie el look. ?? #Pasapalabra409https://t.co/FtwfUOe2ey — Pasapalabra (@PasapalabraA3) December 3, 2021

Por este motivo, Jaime se ha tenido que enfrentar a la silla azul de nuevo. Antes de arrancar, el concursante mostraba su cambio de look, tras quitarse la barba. "Me he sacado la frustración del último programa con la cuchilla de afeitar", provocando las risas y los aplausos de los presentes en el plató. Por su parte, Roberto Leal no podía contenerse la risa y apuntaba: "Menos mal que te has quedado en la barba, que no has seguido para arriba.

Tras este momento, Jaime se enfrentaba a Paula, su rival en la silla azul. El veterano se hacía con la victoria en la prueba y arrancaba, de este modo, su programa número 28, en el cual ya tiene acumulados 19.800 euros. En esta ocasión, Jaime ha logrado llevarse la victoria frente a Orestes. Ambos han conseguido el mismo número de aciertos, pero el fallo del concursante del equipo naranja ha sido determinante.