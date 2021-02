Joaquin Prat, blanco de las críticas de la izquierda por su sus palabras sobre Vox: "No es un lapsus"

Las elecciones catalanas del 14-F han reforzado al bloque independentista, que se vale de la altísima abstención para obtener más diputados y superar el 50% del voto. El 'efecto Illa' logró, sin embargo, que el PSC se situara en primera posición y Vox logró un resultado histórico al entrar en el Parlament con 11 representantes. De hecho, la formación de Abascal fue el más votado en Vilamalla (Gerona) y La Pobla de Mafumet (Tarragona) y entra con mucha fuerza en municipios del cinturón metropolitano de Barcelona, donde se sitúan alrededor del 9 o 10% en lugares como L’ Hospitales de Llobregat, Terrasa o Badalona.

También destaca en Tarragona (12%) o Reus (10%). Hay municipios de más de 10.000 habitantes, como Salou o Vila-Seca, donde rozan el 20% y son la segunda fuerza. En términos porcentuales, Tarragona ha sido la capital de provincia donde VOX ha cosechado mejores resultados.

El éxito de Vox ha dejado en un segundo plano a Ciudadanos (ganador de las anteriores elecciones) y PP. La suma de sus representantes no supera al obtenido por Vox en solitario. Todo un triunfo para el partido de Abascal, que ha sido objeto de la violencia por parte de independentistas radicales a lo largo de la campaña.

La llegada de Vox al Parlament ha sido uno de los temas más comentados en el día después de la resaca electoral. En el programa de Ana Rosa, Joaquin Prat ha querido destacar que "Vox se convierte en el máximo referente de la derecha constitucionalista en Cataluña". Algo que, sin embargo, no ha gustado al sector de la izquierda porque, según ellos, Vox no es constitucionalista. "Según Joaquín Prat, estos homófobos, racistas, aparofóbicos, nazis, fascistas, son el máximo referente de la derecha constitucionalista. ¡¡Toma ya periodismo del bueno!!", "Joaquín Prat, otro que sólo se ha leído la Constitución hasta el artículo dos. Y en diagonal" o "No es un lapsus, no es un hecho puntual. Es la constante en televisión" son algunos de los mensajes que le han dejado al periodista en las redes sociales.

MANIFESTACIONES EN CONTRA DE LA ENTRADA DE VOX EN EL PARLAMENT

Unas 100 personas, según cifras de la Guardia Urbana, se concentraron este lunes por la tarde en la plaza Sant Jaume de Barcelona para protestar contra la entrada de Vox en el Parlament tras irrumpir con 11 escaños y el 7,69% de los votos en las elecciones celebradas este domingo.

La convocatoria de la plataforma Unitat Contra el Feixisme i el Racisme se ha extendido a otros municipios catalanes para demostrar que no se resignan "ante la llegada al Parlament de un partido que alberga fascistas y neonazis", según han asegurado en un comunicado.

Algunos de los municipios que se han unido a la protesta son Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Sant Joan Despí, Granollers, Terrassa, Mataró, Garraf (Barcelona), Reus (Tarragona) y Olot (Girona), entre otros; y los manifestantes han portado carteles con lemas como 'Fuera Vox', 'Amenazan nuestros derechos' y 'Detengamos la extremaderecha'.

