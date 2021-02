Vilamalla, el pueblo independentista donde ha ganado Vox

Entre Blanes y Cadaqués, en un pequeño pueblo de l'Alt Empordà, Vox ha dado la sorpresa. La cuarta fuerza política de Catalunya ha sido el partido más votado en Vilamalla, Girona, un pequeño pueblo con apenas 1.161 habitantes. Pese a que desde hace años la provincia es un feudo independentista -JuntsXCatalunya y después PDeCAT gobiernan en esta localidad - Vox se ha alzado con la victoria logrando el 22.5% de votos.

Pese a los buenos resultados, a lo largo y ancho del territorio catalán cuesta encontrar municipios donde Vox se haya alzado como primera fuerza política. Uno de ellos ha sido en Vilamalla. Con un 43% de participación, la formación de Abascal se ha impuesto con el 22,5% de los votos, es decir, con 101 votos. Supera así a JxCat (19,2%), ERC (18,8%), el PSC (14,1%), Ciudadanos (8%), el PP (4,9%), la CUP (3,3%) y PDeCAT (2,2%).

En 2017 el lugar que ocupa ahora el partido de Ignacio Garriga, lo ocupaba Ciudadanos cuando consiguió 291 votos. Cabe preguntarse qué es lo que ha sucedido en este pueblo para que se dé este trasvaso de votos, y cómo puede ser que en una localidad gobernada por el independentismo se den estos resultados.

BUSCANDO EL CAMBIO

A causa de la pandemia Vilamalla es un desierto durante el día, como el resto del país esta pequeña localidad está sufriendo los estragos de la pandemia de la Covid-19. COPE ha hablado con los negocios de la zona para poder explicar como se ha vivido en el pueblo este cambio. "No se notaba en el ambiente que podía ocurrir esto", el carnicero del pueblo cuenta que no se esperaba está posibilidad de resultados, pero que no le sorprende, "los que votaron a Ciudadanos han votado ahora a VOX". En el Bar de Carmen, el único sitio donde siguen reuniendose la personas en contraposición a lo que se vive en la calle, las conversaciones de los clientes denotaban el hartazgo del pueblo. "En las mesas se hablaba, oías a los clientes decir que era necesario un cambio", Carmen explica que ella se lo esperaba pues sus clientes estos últimos días no hablaban de otra cosa, "decían estar hartos de los partidos 'tradicionales' y querían una especie de cambio".

LA OTRA CARA

En el supermercado no estaban muy contentos, "me sabe muy mal" cuentan desde la tienda de alimentación, pero la carnicera añade que "la gente vote lo que quiera". Muchos negocios prefieren ser precavidos, no quieren opinar porque sus clientes son de todo el pueblo y "se deben a ellos". "Tampoco han ganado por tanto", dice el estanquero del pueblo que atribuye el auge de Vox a un cansancio prolongado de la ciudadanía, "se han vuelto más extremistas, por la derecha y por la izquierda, creo que este pueblo es más de izquierdas". "Este es un pueblo como otro cualquiera, no somos el pueblo de Vox" cuenta entre risas este vilamallano mientras atiende a sus clientes que van llenando el estanco del pueblo. Nos cuelga, la tienda está abarrotada.