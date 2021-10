Iván Redondo deja a cuadros a Susanna Griso al avisar del revés que puede sufrir Sánchez: lo dicen las cifras

Iván Redondo ha regresado a la pequeña. Tras su aparición mediática hace unas jornadas en La Sexta de la mano de Jordi Évole, este pasado miércoles el exasesor de Pedro Sánchez ha visitado el plató de 'Espejo Público' en Antena 3 para dar a Susanna Griso más detalles sobre su paso por Moncloa y por su salida del Gabinete de Sánchez hace unos meses.

Redondo ha señalado que el secreto profesional queda entre Sánchez y él, que no va a estar desde fuera "susurrando a nadie" ya que se va a tomar al menos un año sabático. "Lo que pasa en un vestuario se queda en un vestuario" y "debe ser así", ha añadido.

Así, sobre su salida del Gobierno este verano, ha asegurado que se le comunicó a Sánchez el 5 de mayo, al día siguiente de las elecciones en la Comunidad de Madrid que ganó Isabel Díaz Ayuso. Además señaló que esta se pudo producir en dos momentos anteriores porque no se sintió "aceptado", "querido" ni "escuchado" a pesar de haberlo "dado todo" y "ganado todo".

En este punto ha afirmado que no fue informado desde el PSOE sobre la moción de censura que intentaron llevar a cabo en el gobierno regional de Murcia por lo que llegó a la conclusión debía "cerrar una etapa".

Las quinielas de Iván Redondo en 'Espejo Público'

Pero uno de los momentos más importantes de la entrevista ha llegado cuando ha hablado de posibles escenarios políticos que depare el futuro en nuestro país. En este sentido, Redondo se ha atrevido a hablar del perfil político que puede quitar la presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez, y, para sorpresa de todos, el asesor ve a Yolanda Díaz como un pilar fuerte que puede acabar siendo presidenta del Gobierno en un futuro no muy lejano. "Aquí puede haber 3 presidentes, el primero Pedro Sánchez, el segundo Pablo Casado si deja de ser líder del partido y se convierte en líder de la oposición y pacta con el Gobierno las cosas importantes, como la factura de la luz. Y también podemos estar ante la que puede ser la primera mujer presidenta que es Yolanda Díaz. Lo dicen las cifras".

EFE/J.J. Guillén









En cuanto a la estrategia de los socialistas, Redondo ha opinado que la plataforma transversal que debe llevar a cabo tendría que ser un "movimiento amplio" más que un "frente amplio" y no solo a la izquierda del PSOE. Además, ha indicado que Podemos debe jugar un papel importante en este movimiento y que hay muchas personas no están y deben incorporarse para abordar un espacio de "10 millones de votos".

Por último, Redondo ha querido hacer balance de su paso por las cámaras de 'Lo de Évole': "Yo solo quería cerrar una etapa en esa entrevista y fijar un mensaje. Le doy las gracias a Jordi Évole porque gracias a él lo he podido hacer. Según algunos me he hecho el harakiri, no soy un genio, no soy un tipo listo inteligente. A todos ellos les tengo que decir que tienen razón y les dedico la mejor de mis sonrisas".