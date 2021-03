Isabel Díaz Ayuso: el mensaje oculto en su tatuaje y su vínculo de nacimiento con Pablo Iglesias

Isabel Díaz Ayuso se encuentra en el centro de la política, tanto por sus últimas decisiones políticas como por sus confesiones a María Teresa Campos. Este miércoles, la presidenta de la Comunidad de Madrid revolucionó los medios de comunicación al convocar elecciones anticipadas.Las mencionadas elecciones se celebrarán a principios de mayo. Tal y como explicó Díaz Ayuso, se ha decantado por esta decisión para evitar la posibilidad de que el PSOE presentara una moción de censura. A raíz de esto, la política ha recibido muchas críticas, dado que mucho creen que no es el momento para llevar a cabo su decisión.

Sumado a esto, ese mismo día, Diaz Ayuso acompañó a La Campos en 'La Campos Móvil'. Como consecuencia, además de hablar de política, la presidenta de la capital se mostró muy sincera y no dudó en desvelar algunos aspectos personales como el significado de su tatuaje, cómo es su casa, su rutina diaria... Sin embargo, hay más aspectos llamativos de su vida que resultan desconocidos para sus seguidores.

Su vínculo de nacimiento con Pablo Iglesias

El pasado mes de octubre, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, publicó un llamativo mensaje en su cuenta oficial de Twitter que dejó muy sorprendidos a sus seguidores, aunque, rápidamente, se hizo viral en la red social. "El 17 de octubre de 1978, hace casi 42 años, una niña y un niño nacían en Madrid. La niña se llamaba Isabel Natividad: el niño Pablo Manuel. Ella se apellidaba Ayuso; él Iglesias. Báilalo Iker Jiménez. Happy Birthday", escribió el de Podemos.

Este mensaje recordó a los usuarios que Iglesias y Ayuso nacieron el mismo día, mes y año, convirtiéndose así en un dato muy sorprendente. Por este motivo, dada la coincidencia, Iglesias mencionó a Iker Jiménez para que resolviera "el misterio".

Su amistad con Pablo Iglesias

Pero a Iglesias y Ayuso no solo les une su fecha de nacimiento. Hace unos años, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid y el vicepresidente del Gobierno compartían mesa de tertulia política y también amistad dentro el programa de televisión que popularizó el propio líder de 'Unidas Podemos'. Ocho años después, el vídeo que lo demostraba se hizo viral, ya que a muchos les sorprendió que dos personas tan distanciadas en la actualidad por sus posturas políticas fueran amigos en algún momento.

El programa, 'La Tuerka', SE emitía en Tele K Vallecas - Canal 33 (Madrid), un espacio presentado por el propio Iglesias y donde había espacio para todos los partidos políticos y corrientes ideológicas a la hora de vivir una acalorada tertulia política. Este hecho es demostrable por la presencia de Ayuso, ya muy activa por aquel entonces en la política madrileña, junto a otros políticos como el actual líder de 'Más País', Íñigo Errejón o la exdiputada de Podemos y expareja del propio Pablo Iglesias, Tanía Sánchez.

Pero lo más llamativo del vídeo fue que, a pesar de presentar siempre opiniones contrarias, Iglesias desveló que existía una buena relación entre él y Ayuso. "Voy a empezar contigo Isabel, que estuvimos tomando cañas la semana pasada, después del programa", decía el conductor del espacio, lo que Ayuso recibió con una sonrisa. De esta manera, se desmuestra que tras el programa solían pasar tiempo juntos, por lo que su relación no era tan tensa como la que mantienen actualmente.

Su vínculo con Podemos

Ayuso confesó a María Teresa Campos que conocía a los miembros de Podemos desde hace más de veinte años. Durante su etapa universitaria e la Facultad de Ciencias de la Información, comenzó a interesarse por la política y también se metió en políticas. Fue allí donde conoció a Pablo Iglesias y a todos sus compañeros que, años después, pasarían a formar parte del "movimiento podemita".

Según aseguró Ayuso, les conoció hace 20 años y eran exactamente iguales que actualmente: "Siempre estaban con lo mismo. Obligándote a hacer huelgas y paralizándolo todo". "Nos fuimos y empezamos a vivir, a trabajar y a conocer el mundo antes de volver a la política. Ellos nunca salieron de la política, se quedaron en la Complutense y ya vivieron de ello, colocándose los uno a los otros y creando un entramado hasta hoy", agregó.

Isabel Díaz Ayuso

El motivo por el que no es madre

"No sé si a una presidenta se le puede preguntar por su vida personal", se cuestionaba entonces María Teresa en su programa de Telecinco. "Vamos, ahí. Como la legislatura, con complicaciones", comenzaba diciendo la entrevistada. Ante las dudas de la presentadora, Ayuso confesó que noo había sido madre a pesar de querer tener hijos.

"Siempre he sido muy familiar, me han encantado los niños y siempre es lo que he querido pero, a la vez, siempre he sido muy independiente. Siempre me he volcado en el trabajo y he perdido mucho el tiempo. Por eso llega un momento en el que me lo tengo que plantear. Yo no he conocido a una madre que se haya arrepentido de serlo, así que la edad es lo de menos, pero es cierto que si los tienes antes evidentemente tiene una serie de ventajas. Pero también he conocido padres mayores que han sido igualmente felices y han tenido familias maravillosas", revelaba la política muy sincera.

"Yo pienso que esto no puedes estártelo planteando toda la vida y yo me he dado pocas oportunidades. Creo que tengo poco tiempo para elegir. Y si no los tengo pues me dedicaré a mis tres sobrinos que son como mis hijos", afirmaba.

El significado de su tatuaje

Tras conocerla un poco más personalmente, la conductora de 'La Campos Móvil' le preguntó por el tatuaje que tiene en el antebrazo: "¿Tú tienes un tatuaje?". "Una flor de 'Depeche Mode'", siguió diciendo Campos, lo que Ayuso corroboró. A raíz de esto, la invitada confesó que es un grupo de música que le apasiona "desde que tenía 12 años hasta ahora". Además, contó que tuvo la suerte de conocer a uno de los miembros de la banda.

"Un verano estando en Santa Bárbara, California, conocí en la calle al que más me gusta del grupo de 'Depeche Mode', Martin Gore. Él se metió en una conversación que estaba teniendo con unos amigos y nos orientó sobre una calle. Yo no daba crédito. Mi ídolo de la juventud. Ya después fuimos a un bar y pude hablar un rato con él", le contó Ayuso.

Por otro lado, reveló que es fan de la música española de los ochenta siendo "Los Secretos, junto a Mecano, los grupos favoritos". Sin embargo, reconoció que, ahora mismo, no deja de escuchar música de Julio Iglesias, Eros Ramazzotti o Sergio Dalma.

El barrio de Díaz Ayuso

Una de las paradas de su viaje en 'La Campos móvil' fue en el barrio de Chamberí, donde vivió desde niña. Además, fue el mismo barrio en el que se independizó de sus padres. "Ahí viví con dos personas. Estaba como loca por salir de casa porque a los 22 me fui a vivir a Ecuador y a Irlanda y ya cuando ya sales de casa ya no vuelves. Es un paso sin retorno. Así que con mi primer sueldo de periodista, con 600 euros, me fui. Aquí hay un chino donde me hacía las uñas hasta hace poco. Ahora que no tengo tiempo ya ni me cuido", contaba.

Fue entonces cuando la presentadora y la política abandonar el vehículo para dar un paseo. Hablaron con algunos vecinos de la zona, los que confesaban que Ayuso había tardado en volver, mientras otros la saludaban con mucho cariño al haber compartido momento con ella a lo largo de su vida.

Su larga trayectoria en el PP

Su dureza le ha valido piropos de quien fuese su jefa, la expresidenta Esperanza Aguirre, que aseguró que era una "crack". Y es que la trayectoria de Ayuso en el PP madrileño alcanza casi dos décadas y se remonta a cuando, con 25 años, se afilió al partido y conoció a Casado en el PP de Moncloa-Aravaca.

Su primer cargo público fue en 2011 como diputada en la Asamblea de Madrid en la lista de Aguirre y repitió en 2015 como parte de la candidatura de Cifuentes, hasta que la expresidenta la nombró viceconsejera de Presidencia y Justicia en 2017.

Ahora quiere liderar el PP madrileño, aunque tiene en frente al alcalde de Madrid y portavoz nacional del partido, José Luis Martínez-Almeida, que quiere que este puesto recaiga en un tercero.