Isabel Díaz Ayuso arremete contra Pedro Sánchez e Illa: "El ministro filósofo no sé de donde extrae los datos"

Este miércoles, Isabel Díaz Ayusoha visitado el plató de 'El Programa de Ana Rosa' para analizar junto a Ana Rosa Quintana la situación actual que se está viviendo en la Comunidad de Madrid como consecuencia del coronavirus. La política ha opinado sobre las medidas sanitarias impuestas, el Gobierno de España y ha hecho frente a todas las críticas que ha soportado estos últimos meses.

"Estamos en manos de un Gobierno que tiene una hoja de ruta donde la Comunidad de Madrid, la monarquía y la justicia son obstáculos", ha asegurado, dejando claro que esta es la situación en torno a las que se rigen las decisiones. "No es un enfrentamiento Ayuso-Illa, esto es un enfrentamiento de Pedro Sánchez con la Comunidad utilizando la Sanidad Pública", ha reconocido.

"El PSOE en Madrid lleva intentando gobernar más de 25 años y ahora tienen que intervenir la sanidad", ha comentado, haciendo hincapié en su opinión sobre el partido socialista.

"En Navarra, las cifras son mucho peor o no se ha intervenido en Cataluña durante el verano. ¿Por qué? Porque gobiernan los amigos de Sánchez independentistas o en Navarra los que están pactando los presupuestos, los herederos políticos de la ETA", ha agregado.

Es por esto por lo que la presentadora ha insistido en conocer su opinión sobre las medidas tomadas en Cataluña. "Verás como no imponen el estado de alarma. Hay una intencionalidad directa contra Madrid, somos una comunidad molesta para Moncloa", ha respondido.

"Se están haciendo más pruebas diagnosticas con los test de antígenos, que son los mejores en el mercado. Compramos 5 millones y los expertos sanitarios nos han dicho que son mejores porque detecta los 5 primeros días de contagio, son más rápidos porque dan la solución en 15 minutos y son más baratos", ha explicado al hablar de las nuevas medidas sanitarias que ha tomado la capital.

No obstante, Ayuso ha terminado estallando contra Illa: "El ministro filósofo, que no médico, no sé de donde extrae esos datos, en el BOE estaban publicados 500x100.000 y se han inventado esos parámetros. Todo viene de cuando Sánchez acude a Sol después de que le enviara siete cartas. No me arrepiento de eso, porque yo sí creo en Sánchez".

Reunión con Pedro Sánchez

Además, la política ha hablado de la reunión que protagonizó en Sol junto a Pedro Sánchez. "No han hecho nada, el día que vino Sánchez falsamente a la Comunidad de Madrid le transmití, tanto en público como privado, nuestras necesidades y no hizo nada", ha afirmado muy ofendida.

"Aquí está ocurriendo un abuso intolerable de una entidad superior a una inferior en uno de los momentos más dura de la democracia", ha concluido.