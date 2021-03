Irene Montero arremete contra 'Antena 3 Noticias' por lo que se dijo de Yolanda Díaz: "Ojalá se disculpen"

El pasado lunes, Diego Movellán, diputado del PP, fue muy criticado por el comentario que hizo a Yolanda Díaz en la Comisión de Trabajo del Congreso. El político aseguró que en Unidas Podemos "las mujeres sólo suben en el escalafón si se agarran bien fuerte a una coleta". "Que para eso son ustedes como el cuento de Rapunzel", agregó Movellán, comparando así el ascenso de las ministras de Unidas Podemos con el cuento.

Este comentario no pasó desapercibido para los espectadores y la ministra de Trabajo pidió que rectificase de inmediato. Mostrando su apoyo a Díaz, otros rostros políticos de Cantabria definieron ese comentario con palabras como "repugnancia", "bochorno" o "vergüenza". De la misma manera, el partido morado pidió al PP "una condena rotunda".

"Rectifique sus palabras. Creo que son impropias de esta cámara y muestran un ejercicio claro de machismo", comenzó diciendo Díaz, pidiendo al diputado que reculase. "Me acusa directamente de machista, que nunca lo he sido ni lo seré. No tengo ningún inconveniente en retirarlo porque todos los españoles sabemos cómo funciona su partido y los nombramientos", le contestó él. "Las mujeres no nos merecemos este trato", concluyó la ministra tras agradecer su rectificación.

Este momento revolucionó las redes sociales y acaparó parte del contenido de los informativos. Antena 3 también contó lo que había pasado en su espacio, sin embargo, su manera de hacerlo fue criticada por Irene Montero. La ministra de Igualdad se ha mostrado muy molesta con la manera en la que 'Antena 3 Noticias' describió el polémico episodio protagonizado por Movellán y Díaz y ha recibido el apoyo de muchos usuarios de la red social.

La reacción de Irene Montero

"Un diputado del PP le ha afeado su manera de ascender y Díaz le ha tachado de machista", decía la voz en off que acompañaba la noticie difundida en el informativo del canal de Atresmedia. Esta forma de narrar los sucedido ha hecho estallar a Montero, dado que considera que es una forma de "blanquar el ataque machista".

"¿Machismo en los medios? Aquí un ejemplo nada menos que en el informativo de A3. Se blanquea el ataque machista del diputado del PP a Yolanda Díaz diciendo que el diputado 'afeó a la ministra su forma de ascender'", ha señalado la ministra de Igualdad. "Ojalá rectifiquen y se disculpen pronto", ha pedido, a través de su cuenta de Twitter.