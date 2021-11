Ione Belarra desvela cómo conoció a Irene Montero: "Tía, me encanta tu bolso"

Ione Belarra, secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales. Irene Montero, ministra de Igualdad. Desde que la formación morada saltara al escenario lo político, lo cierto es que hemos podido verlas muy unidas. Su evidente afinidad y relación de amistad, sin embargo, no nació a raíz de Podemos sino que se remonta años atrás.

En una entrevista para 'El Intermedio' de La Sexta, Ione Belarra ha confesado realmente cuándo y dónde conoció a Montero. Es la primera vez que el público ha podido conocer realmente cuándo nació su relación y tal y como ella ha confesado, fueron compañeras de la facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Es curioso pensar que ambas pasaron de compartir apuntes en la facultad a terminar compartiendo escaño y una silla en el Consejo de Ministros.

EFE/Javier Lizón





¿Cómo se conocieron Irene Montero e Ione Belarra?

Lo cierto es que la forma en la que comenzaron a entablar amistad fue bastante normal. Tal y como confesó Belarra, todo fue culpa de un bolso que llevaba Irene Montero. "Tía, me gusta tu bolso", fueron las palabras que pronunció Belarra cuando la vio. "Y desde entonces, hasta ahora", ha contado ella misma, dejando entrever así que su amistad no ha hecho más que crecer, no solo en la Cámara Baja sino también en el seno de Podemos.

No obstante, al ser preguntada de nuevo por Thais Villas, Belarra ha admitido que no ha pasado tampoco demasiado tiempo desde entonces pero "han sido unos años muy trepidantes".

EFE/Kai Försterling





"Parece tranquila, eso sí es verdad", confesaba Villas mientras caminaba junto a Belarra durante la entrevista. Una entrevista "distinta", tal y como ha escrito ella misma en su perfil de Twitter. "Sí, pero tengo mala leche, que es lo que siempre me dice mi madre", contestaba ella. Una mala leche que suele sacar "al final de la negociación, que es cuando hace falta siempre apretar un poco más la tuerca".

"¿Me está diciendo que Pedro Sánchez esa mala leche ya la conoce?", le preguntaba a continuación Villas. "El presidente no, pero Félix Bolaños sabe de lo que hablo", ha respondido ella.

Os dejo por aquí una entrevista distinta que me hizo Thais Villas para El Intermedio ???? pic.twitter.com/5tUN3EYm2a — Ione Belarra (@ionebelarra) November 4, 2021





Hablando sobre su papel en el Gobierno de España, Belarra ha confesado que la negociación más dura fue "la de vivienda, porque el sector tiene mucho poder". Para concluir la entrevista, Thais Villas ha llevado consigo unos patines, siendo conocedora de la pasión de Belarra por el patinaje. Cuando ambas estaban patinando, Belarra ha confesado que ha llegado a participar en un campeonato internacional en el que no ganó "pero aprendí a perder, que eso también es importante en la vida".

En último lugar, Ione Belarra ha bromeado y ha dicho que "se liga más patinando que en el pleno, que no se liga nada".