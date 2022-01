Ion Aramendi volvió a formar parte de la parrilla de La 1 al ponerse al frente de ‘Mejor contigo’ junto a Laura Lobo. Como es habitual cada mañana, los conductores del espacio compartieron con los espectadores las noticias de cultura y crónica social más llamativas de la semana. No obstante, de pronto, la presentadora interrumpió el programa para confesar una inesperada información sobre la vida privada de su compañero.

El presentador se mostró muy sorprendido al no esperarse que su compañera lo contase en ese momento, pero se mostró muy feliz al tratarse de una gran noticia. Tal y como contó la comunicadora al finalizar el programa, el también presentador de ‘El Cazador’ va a ser padre por tercera vez.

“Tengo que felicitar a este señor que tengo aquí al lado ¡Nuestro persentador, Ion Aramendi, vuelve a ser papá!”, exclamaba de pronto Lobo. “Voy a ser padre por tercera vez, sí”, se limitaba a confirmar Aramendi, visiblemente emocionado por tener otro hijo. “Gracias, oye, sí, soy afortunado”, aseguraba el presentador sin saber que más decir al respecto, dado que parecía no saber que iban a desvelarlo en ese momento. “Soy un afortunado y me encanta que me hagáis esta pregunta”, aseguraba el comunicador.

“Sobre todo porque es la mejor noticia que hemos dado, es verdad”, apuntaba el presentador. “Cuéntalo, por favor”, le pedía Lobo, muy contenta por su compañero. “Es la mejor noticia que he dado en ‘Mejor contigo’”, insistía él. “Me hace mucha ilusión”, confesaba su compañera muy emocionada.









"Mi querida mujer lo cuenta todo"



“No puedo negarlo, estoy felicísimo. Mi querida mujer también, mi querida María, a la que adoro. Y creemos que es niña, así que imagínate después de dos niños… Estamos super felices”, desvelaba conductor de ‘Mejor Contigo’, quien seguía muy sorprendido al no saber cómo su equipo se había enterado de la noticia: “No sé por qué lo has sacado aquí, Laura Lobo”.

“Porque mi querida mujer lo cuenta todo”, respondía Aramendi antes de dejar contestar a la presentadora. “Eso es. Aquí los compañeros somos muy prudentes, pero ya tu mujer lo ha hecho público y, entonces, pues hemos decidido presentar oficialmente este embarazo”, le contaba Lobo entre risas. “Mi querida mujer lo cuenta todo…”, reconocía él, a medio camino entre la resignación y la felicidad por anunciarlo en el espacio. Sin embargo, estaba muy emocionado y afirmaba que la llegada de un nuevo bebé ha hecho muy feliz a su familia.

Como consecuencia, el presentador de Televisión se convertirá en padre por tercera vez tras tener a Ion y Lucas, sus dos hijos compartidos con María Amores, la mujer con la que se casó en mayo de 2011.