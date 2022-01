Un investigador del CSIC anuncia en Telecinco la fecha en la que llegará la vacuna española: "Va más rápido"

Este miércoles, Patricia Pardo y Ana Terradillos han vuelto a ponerse al frente de ‘El Programa de Ana Rosa’ en sustitución de Ana Rosa Quintana, quien se retiró temporalmente tras ser diagnosticada con cáncer de mama. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en el aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de la variante ómicron, Terradillos ha realizado una conexión en directo con Vicente Larraga, un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

En primer lugar, el investigador del CSIC ha abordado la cuestión de si es necesario suministrarse una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, dado que Sanidad ha recomendado suministrarla cinco meses después de haber superado el virus. "Si se esperan más semanas la respuesta es mejor, antes cuatro semanas era el mínimo", ha declarado. No obstante, asegura que a los que se han vacunado antes “no les va a pasar nada” y que recomienda que todos se pongan la dosis de refuerzo “sin dudar”.

"Las personas con tercera dosis tienen once veces menos de posibilidades de entrar en un hospital si enfermaran que las que tienen dos dosis, y estas veinte o veintidós menos que las que no están vacunadas", ha explicado al respecto. "Si no hubiéramos tenido las vacunas esto hubiera sido un auténtico desastre, hubiéramos pasado los 400.000 muertos", ha asegurado el investigador.









"Hay otras tres más que van un poco más lentas"



Por otra parte, también ha hablado de cuando estará lista la vacuna española contra el coronavirus. "Hay varias en marcha, pero la que parece que va más rápido es la que es una proteína recombinante del virus que parece que estará lista al final de primavera", ha declarado, señalando que, probablemente, llegará a finales de la primavera de este 2022.

"Hay otras tres más que van un poco más lentas porque tienen otras cosas, intentamos que, además de proteger, sea más fácil de distribuir, más barata y que los vacunados no puedan infectar a otras personas", ha informado al respecto, explicando también el motivo por el que el proceso está siendo lento. "Es una forma de bloquear la enfermedad", ha afirmado, señalando la efectividad de las vacunas en las que están trabajando.

“Entonces, esas llevan más tiempo porque son nuevas tecnologías y se supone que, si todo va bien, a finales de este año, deberíamos tener unos resultados bastante buenos”, ha agregado, señalando que merecerá la pena la larga espera por la vacuna española. “No sé si ya para fabricar directamente o muy cerca”, ha zanjado, reconociendo que a final del 2022 las vacunas en las que están trabajando podrían salir al mercado.